南韓美妝編輯愛用清單TOP 8　國民眼影、不脫妝粉底，每款都激推

不知道為什麼，在買東西前都會先上網看看評價，尤其是彩妝老手美妝編輯群，他們的私藏推薦一定是必買的人生愛用款！今天就看看南韓網路媒體的美妝編輯群的愛用美妝品清單，每一款都是不陌生的好貨呢！

妝前部門：

#ETUDE HOUSE 妝前潤澤隔離金露，30ml／NT$550

這款妝前精華不僅非常保濕，更可以為肌膚帶來強大的提亮感，讓底妝更貼合肌膚、更持久，也推薦混合粉底使用！另外一款妝前潤澤隔離精華（銀色款）則是偏水感保濕，可以依需求挑選。

圖片來源：IG@mua_myungjun、rimi_channel

#香奈兒 淨白防護妝前乳，30ml／NT$1,400

這款妝前乳質地非常薄透、可以很好的緊密貼合肌膚，沒有任何負擔，除了光澤提亮之外還有三種選色，可以為肌膚同時達到提亮、校色的作用！

圖片來源：IG@wunderkind_yr、yejee0507

底妝部門：

#雅詩蘭黛 粉持久完美持妝粉底，30ml／NT$1,900

這款應該不用多說、是很多油肌在夏季的救命粉底！不僅可以持妝整天、出油也不暗沉崩塌，另外在色選上非常貼心，除了一般的深淺之外、還有針對冷暖色調做搭配，共有多達16種色號可以選擇，絕對可以挑到最適合、最自然的粉底，不用擔心變成面具脫妝臉！

圖片來源：IG@zihye_gyul、esteelauderkr

眉、眼彩部門：

#植村秀 武士刀眉筆，NT$820

偏硬的筆芯非常好描繪線條，不少編輯都表示眉筆一直換、但是最後還是會回到這款，還指名一定要這種要削的款式，可以自己控制方頭還是扁頭、畫出自然俐落的眉型！

圖片來源：IG@__chelaa

#CLIO 空氣感絲絨眼影，2.3g／約NT$378

這款眼影在南韓美妝圈評價很高，主要就是偏霜狀的粉質非常服貼、顯色，濃郁的色調上在眼皮上也不會不均勻或積線，另外顏色真的是美翻天，今年春夏出的珊瑚橘限定更是美到必收！

圖片來源：IG@clio_official、_another_beauty

#ARITAUM MONO EYES，1.4g／約NT$135

MONO EYES的眼影去南韓真的不要錯過，光是質地、色選就有上百種，挑到眼花撩亂都挑不完，粉質也不會讓人失望，不管是霧面還是珠光色、都超顯色又貼膚，另外常常搭配折扣（編輯自己就遇過買一送一、買三送一還搭配盒子做成眼影盤的優惠）也是讓人越買越多，完全是南韓的國民眼影！

圖片來源：IG@milky_you、new.miel_s2

ARITAUM今年春夏推出的蜜桃系列也是超可愛，外觀是很橘色的蜜桃之外、眼影更是粉粉嫩嫩的色系，非常有季節感！

圖片來源：IG@minsuuy_beauty

唇、頰彩部門：

#M.A.C 時尚專業唇膏，3g／NT$750

之前做過幾個評測，南韓編輯們最推的就是這支子彈唇膏，從之前的#CHILI、#BRICK-O-LA、#SEE SHEER到最近很紅的#MARRAKESH、#MULL IT OVER、#STAY CURIOUS都是必買的熱賣色，色號、質地都非常多元，一定可以挑到自己的人生愛用色！

圖片來源：IG@soa._.mon、_dear.rosie、happyrim

#倩碧 花漾腮紅，3.5g／NT$920

小花腮紅不只韓妞、連台灣女孩也是超喜歡，粉質又細又貼，一連幾款熱賣色都是缺貨款！特別的是絲滑的霜狀質地、一抹粉霧感卻又有淡淡光澤，質地真的非常細緻！

圖片來源：IG@cliniquekorea

文／美人圈

【延伸閱讀】

2019上半年必買專櫃美妝保養品！韓國美妝編輯激推不脫妝粉底、國民唇膏絕美新色

2019夏季彩妝新品會！大理石彩妝盤、極光打亮棒、觸控氣墊蜜粉都超燒

CANMAKE眼影盤推「澄棕亮金」絕美新色！百搭無雷色，網友熱銷預告「又要開搶了！」

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。