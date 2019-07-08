這咖好吸晴！JW Anderson發揮創意　棒球帽化身小牛皮包

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相信有看過JW Anderson聯名Converse的朋友，對這個品牌應該不會太陌生，其實該品牌是由英國設計師Jonathan Anderson 所主理，其設計皆以創新與現代化詮釋。最近，Jonathan Anderson 便發揮創意，將一款包包製作成帽子的形狀，一起來看看吧！

▲JW Anderson推出的帽子包款。（圖／翻攝自JW Anderson）

這款以經典帽球帽為靈感製作的包包，首次亮相是在JW Anderson 2019秋冬時尚周上，其中，該包款利用小牛皮革創造簡約卻不失質感的設計，而帽沿處則是加入了拉鍊方便收納，並預計率先推出黑色、深藍以及棕色，此外，JW Anderson也於2020春夏系列打造更多配色的帽子包款，感興趣的朋友可以先觀望有沒有喜愛的顏色哦 ！

▲黑色款百搭又低調。（圖／翻攝自JW Anderson）

▲棕色與深藍都是包款的經典配色之一。（圖／翻攝自JW Anderson）

▲2020春夏系列登場的新配色。（圖／翻攝自IG@jw_anderson）

由JW Anderson推出的帽子造型皮革包款，目前已經在JW Anderson官網優先開放購買，而8／10則會登陸全球各大指定門市，並且售價皆為美金950元（約台幣29,500元）。

Dior創意總監Kim Jones所主導的男裝系列，近期也與知名行李箱品牌RIMOWA合作，推出不同於以往的包款，其中，雙方以行李箱為概念打造了後背包、手拿包、香檳箱等款式，並以Dior經典的Oblique字樣與RIMOWA鋁鎂合金箱相互映襯，而該系列預計將於2020年2月發售。

▲Dior X RIMOWA推出的後背包與香檳箱。（圖／翻攝自IG@dior）

▲手拿包還可以當小包使用。（圖／翻攝自IG@dior、@rimowa）

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