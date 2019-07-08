fb ig video ETtoday search mobile

這咖好吸晴！JW Anderson發揮創意　棒球帽化身小牛皮包

> >

編輯／Duke

相信有看過JW Anderson聯名Converse的朋友，對這個品牌應該不會太陌生，其實該品牌是由英國設計師Jonathan Anderson 所主理，其設計皆以創新與現代化詮釋。最近，Jonathan Anderson 便發揮創意，將一款包包製作成帽子的形狀，一起來看看吧！

▲JW Anderson帽子包款。（圖／翻攝自JW Anderson、IG@jw_anderson、@dior、@rimowa）

▲JW Anderson推出的帽子包款。（圖／翻攝自JW Anderson）

這款以經典帽球帽為靈感製作的包包，首次亮相是在JW Anderson 2019秋冬時尚周上，其中，該包款利用小牛皮革創造簡約卻不失質感的設計，而帽沿處則是加入了拉鍊方便收納，並預計率先推出黑色、深藍以及棕色，此外，JW Anderson也於2020春夏系列打造更多配色的帽子包款，感興趣的朋友可以先觀望有沒有喜愛的顏色哦 ！

▲JW Anderson帽子包款。（圖／翻攝自JW Anderson、IG@jw_anderson、@dior、@rimowa）

▲JW Anderson帽子包款。（圖／翻攝自JW Anderson、IG@jw_anderson、@dior、@rimowa）

▲黑色款百搭又低調。（圖／翻攝自JW Anderson）

▲JW Anderson帽子包款。（圖／翻攝自JW Anderson、IG@jw_anderson、@dior、@rimowa）

▲JW Anderson帽子包款。（圖／翻攝自JW Anderson、IG@jw_anderson、@dior、@rimowa）

▲棕色與深藍都是包款的經典配色之一。（圖／翻攝自JW Anderson）

▲JW Anderson帽子包款。（圖／翻攝自JW Anderson、IG@jw_anderson、@dior、@rimowa）

▲JW Anderson帽子包款。（圖／翻攝自JW Anderson、IG@jw_anderson、@dior、@rimowa）

▲2020春夏系列登場的新配色。（圖／翻攝自IG@jw_anderson）

由JW Anderson推出的帽子造型皮革包款，目前已經在JW Anderson官網優先開放購買，而8／10則會登陸全球各大指定門市，並且售價皆為美金950元（約台幣29,500元）。

Dior創意總監Kim Jones所主導的男裝系列，近期也與知名行李箱品牌RIMOWA合作，推出不同於以往的包款，其中，雙方以行李箱為概念打造了後背包、手拿包、香檳箱等款式，並以Dior經典的Oblique字樣與RIMOWA鋁鎂合金箱相互映襯，而該系列預計將於2020年2月發售。

▲JW Anderson帽子包款。（圖／翻攝自JW Anderson、IG@jw_anderson、@dior、@rimowa）

▲JW Anderson帽子包款。（圖／翻攝自JW Anderson、IG@jw_anderson、@dior、@rimowa）

▲Dior X RIMOWA推出的後背包與香檳箱。（圖／翻攝自IG@dior）

▲JW Anderson帽子包款。（圖／翻攝自JW Anderson、IG@jw_anderson、@dior、@rimowa）

▲JW Anderson帽子包款。（圖／翻攝自JW Anderson、IG@jw_anderson、@dior、@rimowa）

▲手拿包還可以當小包使用。（圖／翻攝自IG@dior、@rimowa）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

JWAnderson, 英國設計師, 帽子包款, 小牛皮, Dior, KimJones, RIMOWA, 行李箱
fashion.net

熱門文章

歡迎來到香奈兒圖書館～「小丑女」賞高訂秀慶生

孫芸芸看FENDI高訂秀集郵水行俠！樂喊：交了新朋友

「神仙姐姐」劉亦菲追隨宋慧喬代言腳步　戴Chaumet冠冕當公主

LV為《黑鳳凰》蘇菲特納打造拼接皮革的婚紗！

「餅乾涼鞋」開箱！焦糖厚底配魔鬼氈　台灣限定連南韓都買不到

姚元浩的夢幻跑車推聯名錶　限量殘酷不買行嗎？

禾浩辰「一日一餐」瘦出小V臉　自爆最近愛戴報童帽裝可愛

楊丞琳背寶格麗小包搭機　旅行就是要輕便

《獅子王》經典場景搬上串飾　戴著看電影最潮

日本掀起黑物熱！從彩妝看性格、你是眼線派還是睫毛膏派？

ET Fashion

推薦閱讀

一周挑2天改這樣吃　營養師教「不挨餓」瘦35公斤又不復胖

三角眉最容易被劈腿！從女人7大眉型解析妳的個性、感情運勢

擦好擦滿！10款口碑最好「開架防曬乳」評比　CP值高500元有找

奧斯塔羅12星座一周運勢0708-0714　獅子小破財、射手職場開桃花 新鮮人必學！5個「面試穿搭法則」米色西裝、長版洋裝最專業 魯蛇請注意！美國研究：單身比結婚者少活17年 8種奇特的心理學現象！打哈欠會傳染、嚼口香糖能舒緩緊張 你也有「29歲症候群」嗎？　擺脫現在決定的壓力才能做出「正確選擇」 UNIQLOＸ新海誠限定聯名　《你的名字》經典名場面出現在UT上 「八頭身美女」申惠善靠「一日只吃一餐」　養出零贅肉模特兒體態

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面