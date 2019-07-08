網友激推「5個」抗痘神器，用過就回不去

▲比起瘋狂清潔，維持肌膚油水平衡才是抗痘根本之道。（圖／翻攝自Pinterest、Unsplash）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

時節進入炎夏，你臉上的油光也失控了嗎？根據研究顯示，只要氣溫每上升攝氏一度，皮脂分泌就會上升10%，過度的皮脂讓粉刺和痘痘蠢蠢欲動，這時候除了抑制油分，更該補充水分，使肌膚油水平衡，這些惱人困擾自然不再來！

根據 2018年最新調查統計，七成台灣女性為混和性肌膚，更有高達一成五為油性肌，除了高溫讓油脂分泌旺盛，現代人更因為熬夜、飲食、壓力和溫差等，使得肌膚臉冒油光、痘痘粉刺長不停。

▲作息不正常或是不良清潔習慣都是痘痘成因。（圖／Unsplash）

這時候調節皮脂數量與改善皮脂品質，即能達到改善油光、毛孔粗大，讓滿面油光肌膚達到油水平衡的健康狀態才是基本。皮膚科醫師建議痘痘一旦形成，應及早接受皮膚專科醫師治療，若已經形成痘疤則可透過雷射治療。

日常的預防與保養也是很重要的工作，青春痘及粉刺避免去擠壓，若擠壓的過程中，在非無菌的環境下，容易導致細菌感染，也會因為過度擠壓，造成發炎更嚴重，因此留下明顯的疤痕；適度的防曬則可以預防黑色素痘疤的產生，以及正確的選擇及使用含有左旋C或果酸的產品，幫助黑色痘疤的淡化及膠原蛋白增生，預防永久性疤痕增生。

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