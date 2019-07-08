粉色樓梯＋超美漸層裝潢　「Louis Vuitton X 聯名展」免費入場又好拍

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喜歡國際精品LV（Louis Vuitton）的民眾有福了，近日，LV以位於洛杉磯比佛利山莊的建物為展館，並用品牌創立160年以來合作過的所有藝術家單品，為盛大的「Louis Vuitton X 聯名展」拉開序幕，而且該展館的外觀還採用超夢幻的粉橘漸層裝飾哦！

▲超夢幻的LV展館。（圖／品牌提供）

LV所舉辦的「Louis Vuitton X 聯名展」，是從過去的各個秀場與資料館中選出超過180項的展品，其中包括由老佛爺（Karl Lagerfeld）、日本時尚教母川久保玲、藝術先驅辛蒂雪曼、解構主義設計師法蘭克蓋里、Supreme等知名藝術家、設計師、品牌的聯名Monogram圖騰包，除此之外，還有展出20世紀初期特製的行李箱以及LV孫子 Gaston-Louis設計的精美裝飾藝術櫥窗。

▲由9位知名設計師、藝術家打造的Monogram圖騰包。（圖／品牌提供）

▲20世紀初期特製的行李箱。（圖／品牌提供）

▲LV孫子 Gaston-Louis設計的精美裝飾藝術櫥窗。（圖／品牌提供、翻攝自IG@virgilabloh、MCA Chicago）

▲還有專為2018年FIFA世界盃足球賽設計的冠軍獎盃箱。（圖／品牌提供）

該展覽的最大亮點為Artycapucines系列，因為這是與Sam Falls、Urs Fischer、Nicholas Hlobo、Alex Israel、Tschabalala Self以及Jonas Wood等6位頂級當代藝術家合作的經典Capucines手提包，並且每個包款皆有各自的特色。

▲6位當代藝術家設計的經典Capucines手提包。（圖／品牌提供）

此外，這棟展館的裝潢也是相當漂亮，除了外觀的粉橘漸層裝飾以外，內部的黃色天花板搭配超長的粉色樓梯，簡直就是拍美照的最佳去處，並且還有裝置藝術與擺滿各式油畫的區域可以參觀，絕對是今年暑假最佳打卡景點。

▲黃色的天花板搭配超長的粉色樓梯。（圖／品牌提供）

這次的「Louis Vuitton X 聯名展」，展出地點位於468 North Rodeo Drive Beverly Hills, CA 90210，開放時間為6／28至9／15，並且入場不收取任何門票費用，所以今年夏天預計要去洛杉磯遊玩的朋友，一定要把這個展覽排進行程裡哦！

此外，LV創意總監Virgil Abloh的個人展覽「FIGURES OF SPEECH」，目前也在芝加哥藝術博物館展出中，而內容包括Off-White X Nike「The Ten」系列的原型鞋款、過往Virgil Abloh的設計以及裝置藝術等，有興趣的朋友都可以在9／22前到芝加哥藝術博物館參觀。

▲Off-White X Nike「The Ten」原型鞋款。（圖／翻攝自MCA Chicago）

▲Virgil Abloh過往的設計。（圖／翻攝自IG@virgilabloh）

▲各式裝置藝術。（圖／翻攝自IG@virgilabloh）