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在家也能瘦！「家事消耗熱量排行榜」公開，今天就動起來

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▲▼家事消耗熱量排行榜。（圖／翻攝《先熱情的打掃吧》劇照）

▲在家別發懶，這個假日就動起來。（圖／翻攝自《先熱情的打掃吧》劇照，以下同）

編輯 / Lily


別再喊著瘦不下來，懶得外出運動，原來在家也能瘦！根據英國《每日郵報》報導，做兩個小時家事能消耗600卡路里，而跑步10公里才消耗778卡路里，在家打掃能讓居家環境變整齊，又可以同步減重，何樂而不為呢？

在家能做的家事種類繁多，當然消耗的卡路里大不同，舉凡從掃地、洗碗、洗衣服和倒垃圾，都能針對身體不同部位做運動。據研究顯示，在不外出的情況來說，在家擦窗戶能消耗最多熱量，以下是家事消耗熱量排行榜，不妨參考一下！

▲▼家事消耗熱量排行榜。（圖／翻攝《先熱情的打掃吧》劇照）

▲倒垃圾搭配走路，消耗熱量比你想像來的多。

第1名

走樓梯倒垃圾： 每30分鐘平均消耗247卡路里

看似無聊的倒垃圾，搭配來回走樓梯可以消耗超多熱量，爬樓梯時試著一次走兩階，效果會更好。爬樓梯倒垃圾不但能鍛鍊雙腿，也是一項可以訓練心肺功能的有氧運動。

▲▼家事消耗熱量排行榜。（圖／翻攝《先熱情的打掃吧》劇照）

▲清潔窗戶能運動到整個上半身。

第2名

清潔窗戶：每30分鐘平均消耗172卡路里

現代人應該很少在擦窗戶了，擦窗通常都請居家打掃代勞，其實擦窗是手緊雙臂肌肉的好機會，手需要騰空打圈，更能運用到背部和腹部的肌肉。如果可以，試試雙手一起擦窗，當你擦完全部窗戶，消耗的熱量就等於操場跑了幾圈。

▲▼家事消耗熱量排行榜。（圖／翻攝《先熱情的打掃吧》劇照）

▲吸地板其實也是個體力活。

第3名

吸塵器吸地板：每30分鐘平均燃燒129卡路里

不用跪在地上擦地，原來只用吸塵器吸地也可以消耗不少熱量，當你搬著機器來來回回，有時需要蹲下或是移動家具清理細部，你會運用到全身的肌肉，其實吸完整個家裡，過程並不如你想的輕鬆。

▲▼家事消耗熱量排行榜。（圖／翻攝《先熱情的打掃吧》劇照）

▲用手洗衣服消耗的熱量不輸洗碗。

第4名

洗碗：每30分鐘平均燃燒69卡路里

好多人討厭洗碗，其實洗碗並非只是雙手運動，洗碗同時還能趁機鍛鍊臀部和大腿線條，可以試試邊洗邊抬腿來訓練臀部。先把一隻腳往後抬起，膝蓋保持微彎，你會感受大腿後方有拉扯感，有這樣的感覺就對了。

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關鍵字：

打掃, 家事, 熱量, 運動, 跑步, 英國
fashion.net

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