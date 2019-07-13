Dappei／裙子OUT！今夏就走男孩風，當個「褲」女孩

文字。 圖片／Dappei

比起裙子更愛穿著褲子！無論是寬褲、工裝褲、牛仔褲或百慕達褲等等，衣櫃絕對都不會少一件！近年來受到山系風格、工裝、機能性服裝的影響，不少女生越來愛做這種中性打扮，許多店家還會開始以 Unisex 做為主打風格，今年夏天就從這些 Tomboy 中尋找穿搭靈感吧！

Look 1

寬褲帶來的寬鬆感絕對是最好營造出男孩風格的單品之一，不必在乎自己的身體曲線，穿著舒適最重要。豹紋圖案其實一直都不退流行，暗黑色顯得更加沈穩內斂，但又因為半透明材質而帶著一絲性感，搭配一件運動內衣或是 Bralette 就非常涼爽與好看！

在 Instagram 查看這則貼文 NAPASSANAN S.（@meiinpsn）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 16 日 上午 2:37 張貼

Look 2

半開襟上衣以前總認為非常老氣，好在復古風興起讓它又重新返回流行行列，並且和 POLO 衫一樣，都有不少女生開始穿起這件單品。彩色條紋搭配卡其褲剛剛好，不會看起來太過花俏，如果在乎身體比例，最好還是能穿著高腰的下半身，並把上衣稍稍紮進褲頭裡！

在 Instagram 查看這則貼文 NAPASSANAN S.（@meiinpsn）分享的貼文 於 PDT 2018 年 9月 月 24 日 下午 11:49 張貼

Look 3

夏天必擁有一件的夏威夷襯衫（Aloha Shirt），以往總認為夏威夷襯衫因花色的關係，不適合再配亮色系的褲子，但其實搭配得宜一樣能穿，像襯衫底色以白色為主，因此搭上土黃色仍不會太過突兀，不過褲子款式仍然要以素色為主。

在 Instagram 查看這則貼文 NAPASSANAN S.（@meiinpsn）分享的貼文 於 PST 2018 年 2月 月 3 日 上午 2:06 張貼

Look 4

運動褲根本就能從學生時期能一路穿到出社會，雖然因為陷阱妹的關係好像被默默貼上了壞標籤，但為了舒適度還是想穿啊！穿搭運動褲，可搭配帆布包讓整體融入一點文青風，配上 KEEN 的編織涼鞋又多了一股率性的街頭氣息。

在 Instagram 查看這則貼文 NAPASSANAN S.（@meiinpsn）分享的貼文 於 PDT 2018 年 8月 月 3 日 下午 8:56 張貼

Look 5

在一出門就快被高溫給融化的季節裡，若還是想穿著長褲，不妨試試利用開衩的小細節讓整體更為涼爽一點，在已經被熱昏頭的情況下，搭配件素 TEE 即可出門，不過要特別注意，灰色的衣服如果流汗，汗漬會特別明顯容易造成尷尬的情況。

在 Instagram 查看這則貼文 NAPASSANAN S.（@meiinpsn）分享的貼文 於 PST 2016 年 11月 月 19 日 上午 1:57 張貼

Look 6

紮染（ Tie-Dye）元素的出現其實和嬉皮有所關聯，現在也早就融入大眾的穿搭中，夏天時更是適合穿上一件紮染衣，很輕易就能營造出夏日風情的氛圍。水兵帽也是當你帶膩漁夫帽、老帽時的好選擇，只要材質選好並不用擔心會太熱，而且水兵帽也很適合短髮的女生戴呢！

在 Instagram 查看這則貼文 NAPASSANAN S.（@meiinpsn）分享的貼文 於 PDT 2018 年 9月 月 27 日 上午 2:54 張貼

Dappei 結語：

雖然有時覺得穿著裙子也很好看，但用褲子著裝時才更加輕鬆自在，還不用擔心走光的風險，今年夏天一起當個 Tomboy 吧！

文字編輯：Ladybird

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