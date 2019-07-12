fb ig video ETtoday search mobile

7日瘦身戰鬥營開課！日本瑜珈老師運動菜單公開，照三餐做甩肉超有感

> >

站在鏡子前總覺得身材臃腫，贅肉鬆散很擾人？七日緊急瘦身營開課啦！最近日本有一位「瑜珈教師」在網上爆紅，她所傳授的居家瘦身運動共有早、中、晚三套，不僅超簡單、好上手，只要跟著菜單照三餐做，還很快就能感覺到效果！

#7日身材戰鬥營：早晨訓練，提高新陳代謝

早晨是一天中提高新陳代謝的黃金時段，而這組運動能針對我們的腹部肌群做訓練，目的在延長我們燃燒脂肪的時間。

動作一：坐姿、膝蓋微彎，手臂放後指尖朝前與臀部距離約15公分，成預備姿勢。

動作二：雙手慢慢撐起上身，身體水平與膝蓋垂直。這個姿勢是橋式的變化型，更適合初學者上手。

動作三：將延伸的右腳伸向天花板。此時，背部要保持水平狀態、不搖晃。（不能像編的屁股一樣，屁股總是不受控低垂唷~）

動作四：右腳緩慢地上下滑動，落下時只能腳跟輕點地面唷~這組晨間運動套餐需兩側各重複八次。（編做完，感覺身體都不是自己的...）

#7日身材戰鬥營：午間消水腫

不論你是上班族還是學生黨，我們都是「久坐族」呀！長時間的坐姿真的很容易造成下半身水腫。為此，這組午休運動套餐不只可以伸展筋骨，還能幫我們促進血液循循環。（編都是趁大家午休吃飯去，在辦公室偷偷做運動啦！）

動作一：雙腳自然張開與肩同寬。

動作二：將重心移至左腳，手放在右膝蓋上保持平衡，接著向前直推右腳。我們可以想像正在用腳推空氣牆。

這組動作首要注意的是身體要穩住、不要左右搖晃。

#7日身材戰鬥營：晚上扭腰排毒

晚上到家，與其躺在沙發上吃洋芋片，不如來扭出腰線吧！扭轉動作可以刺激體內循環，促進消化和排泄。這組動作非常簡單，編通常是看劇，趁著廣告空檔扭一扭腰，完美利用零碎時間！

動作一：先讓我們膝蓋與肩同寬的跪姿，將雙手向前伸展，呈預備姿勢。

動作二：腹部用力提臀，並將上半身慢慢往右旋轉，右手觸摸左腳跟。動作不用快，慢慢地將動作做到位即可。

動作三：這次改向左扭轉，左手觸摸右腳跟。如果每個廣告區間都做一下下，一個小時過後，全身會感覺熱呼呼的，好身材已經離你不遠了！

 文／美人圈　圖／翻攝自YouTube－All About Beauty

【延伸閱讀】

韓國美女瑜珈教練教妳5招瘦大腿！打擊大腿內側肥油、馬鞍肉，兩周看出效果

超強瘦身脂肪剋星！女星、健身教練也推薦的「一周小黃瓜減肥菜單」幫妳甩肉3公斤

番茄汁瘦身效果極佳，喝法5推薦！便秘、瘦下半身、瘦小腹一喝就有感

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

Beauty美人誌, 瘦身, 運動, 瑜珈
fashion.net

熱門文章

李榮浩愛楊丞琳給她最好的！獻300萬元「鑽石之王」

粉色樓梯＋超美漸層裝潢　 LV聯名展免費入場又好拍

肯爺350雙Yeezy鞋款一字排開　畫面驚人

巨蟹李榮浩X雙子楊丞琳＝嫁給愛情

衝東區老洋房看「彩色珊瑚」超療癒

楊丞琳嬰兒肌膚超水嫩　6招養成逆齡童顏

七龍珠Ｘ法國公雞　悟空、神龍一次滿足

HOT・Stuff／IG潮人瘋狂渴望「珍珠包包」　小眾牌比精品更受歡迎

黑Ｘ白超時髦！　抓住香奈兒秋妝5重點

梵克雅寶把羅密歐與茱麗葉變珠寶　連約會陽台都超華麗

ET Fashion

推薦閱讀

別亂跟流行！不適合談姐弟戀的3個星座男　天秤竟是隱性大男人

越畫顏值越低？化妝新手常犯的6大NG地雷　鼻影修容變如花

12星座「七月運勢」　巨蟹、射手、魔羯、雙魚把握這二天好日子

排骨蝦仁飯、義美石頭火鍋　基隆除了廟口夜市還有這10家美食必吃 安潔莉娜裘莉離婚後現身巴黎街頭！百萬珠寶加持輸給「胸前兩點」 Chiara Ferragni X蘭蔻聯名彩妝系列終於來了！7月底超限量開賣 沒新鮮感就想閃電分手的3星座　雙子超怕千篇一律 染髮不用再久坐！髮型師教你用「一杯咖啡時間」讓褪色髮回春 7日瘦身戰鬥營開課！日本瑜珈老師運動菜單公開，照三餐做甩肉超有感 李榮浩愛楊丞琳給她最好的！　獻300萬元「鑽石之王」求婚戒

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面