全台獨家！「反應過激的貓」咖啡店可愛登場　餐點60元起拍好拍滿

記者蔡惠如／新北報導

LINE熱門下載貼圖「反應過激的貓」主題快閃咖啡廳，7／10起至8／29現身板橋車站！採用校園風設計，將教室課桌椅、黑板元素搬進咖啡廳，在椅子上擺造型抱枕，使用的餐具都有滿滿的「過激貓」元素，現場還販售周邊商品，只要任何東西看順眼，就可以直接抱回家。

▲環球購物中心板橋車站，以「反應過激的貓」為主題的咖啡店7／10正式開幕。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

以可愛動作、搞笑姿勢在LINE貼圖打出名號的「反應過激的貓」，挟著破百萬下載量的聲勢，進攻台灣開設限時主題咖啡館，從7／10起在環球購物中心板橋車站2樓登場，把教室課桌椅搬進店內，限量16個座位，點綴滿滿過激貓元素，無論是椅子上的布公仔、還是繽紛可愛的餐具全都有。

▲單品60元起，價格很親民。

其主題咖啡廳還有一個重點，就是餐飲價格相當親民，單價60元起就能拍好拍滿，為了將過激貓角色更融入餐點當中，菜單名稱便使用貼圖上常見的口頭禪，像是「鬆一口氣水果冰淇淋鬆餅」、「真是巧巧克力棉花糖厚片」與「慢著！我替你出氣果醋氣泡飲」等，單價從60元至480元不等。

▲餐點與貼圖意象連結，感覺很療癒。

除了餐點與裝潢之外，最豐富的商品周邊也一起在該店開賣，包括療癒公仔、資料夾、文具、鑰匙圈與紙膠帶等，共有100項商品，包括內用的餐盤、餐具等小物，喜歡也可直接買回家，售價從90元至1,580元不等。

▲還有豐富的周邊商品可購買。