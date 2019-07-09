高CP值才是王道！開架面膜熱賣排行Top 5　保濕亮白、抗痘全都有

▲市面上的面膜多到數不清，想試試新面膜參考熱賣排行榜準沒錯。（圖／翻攝IG@ponysmakeup）

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供

面膜堪稱是女孩們保養美肌的最佳戰友，尤其愛敷臉的人更是隨時都要備好存貨！除了手邊的慣用款，想試試看沒用過的面膜，挖掘新貨，但又怕踩到雷？快來參考開架藥妝店的面膜熱銷排行榜！能擠進爆買前幾名的，都是被廣大消費者認可，絕對是物超所值，不怕買到雞肋。

Top 5：碧歐斯 生物能量蝸牛原液修護面膜

▲碧歐斯 生物能量蝸牛原液修護面膜，10入，NT$890。



碧歐斯生物能量蝸牛原液修護面膜的獨特配方能讓肌膚迅速吸收，含豐富膠原蛋白、尿囊素與多種維他命，潤澤保濕、修護緊緻，幫助肌膚撫平細紋，恢復彈性。

Top 4：Dr.Satin 頂級魚子高效保濕面膜

▲Dr.Satin 頂級魚子高效保濕面膜，3入，NT$299。



Dr.Satin 頂級魚子高效保濕面膜採用綠化物質純淨素材面膜布，娟絲般質地，薄貼細柔透氣舒適，能服貼密合肌膚，搭配高單位藍銅胜肽、密集舒緩保濕需求，能為肌膚快速修護，可天天使用，讓肌膚重現水嫩舒適光感。

Top 3：洗顏專科 完美彈潤面膜

▲洗顏專科 完美彈潤面膜，水嫩/透亮，7片，NT$339。

洗顏專科完美彈潤面膜添加獨特彈潤滋養精華，能立即讓肌膚飽水明亮，敷後肌膚Q彈、透亮有光澤，且無香料、無色素、無酒精、經肌膚敏感性測試，將導致過敏機會降至最低。

Top 2：NARUKO 茶樹神奇痘痘黑面膜

▲NARUKO 茶樹神奇痘痘黑面膜，8入，NT$299。



NARUKO 茶樹神奇痘痘黑面膜的獨特活性炭面膜布能有效吸附油脂、髒污，達到深層淨化，搭配有調理油脂分泌之效的鋸棕櫚、毛孔緊緻因子，有助抑制油脂過度分泌，維持肌膚油水平衡，並協同水楊酸、扁豆籽萃取，不僅調理淨化與代謝肌膚，更可促進角質更新，終結粉刺痘痘生長。

Top 1：森田藥粧 多重玻尿酸複合精華高保濕面膜



▲森田藥粧 多重玻尿酸複合精華高保濕面膜，5入，NT$339。



屈臣氏獨家販售的多重玻尿酸複合精華高保濕面膜使用日本進口玻尿酸及膠原蛋白，對內鎖水、保濕，發揮長效保濕作用，並添加水解膠原、神經醯胺等天然複合保濕成份，能讓肌膚隨時處於保水狀態，有效撫平細紋及預防肌膚老化，使肌膚滑嫩Q彈。

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