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愛摸臉會毀容？6個讓你變醜的壞習慣　揉眼長細紋、瀏海悶出痘痘

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編輯／Amanda

為了維持青春美麗，女生們都願意花上時間和金錢，努力保養，但你知道嗎？生活中有些看似無關緊要的習慣，不僅會讓你的保養效果大打折扣，甚至讓你越變越醜。快避開以下這6個壞習慣，千萬別再犯了！

▲揉眼長細紋！6個變醜的壞習慣。（圖／翻攝IG）

▲厚重瀏海悶著額頭，容易長痘痘。(圖／翻攝IG@redvelvet.smtown，以下同)

1.長期留著厚重瀏海

瀏海會遮擋著額頭，尤其越是厚重的瀏海，越會造成額頭肌膚難以通風透氣，加上額頭本就是容易出油的地方，容易造成細菌滋生長痘痘。

2.愛用手揉眼睛

眼周肌膚是全臉肌膚最薄也最脆弱的部位，經常用手揉眼睛不僅會導致眼皮鬆弛、摩擦出細紋，還會讓手上的細菌進入眼睛裡，引起結膜炎或角膜炎等眼部發炎感染問題。

▲揉眼長細紋！6個變醜的壞習慣。（圖／翻攝IG）

▲使用手機時盡量不要長時間低頭。

3.喜歡低頭玩手機

3C產品發達的現在，幾乎人人都是低頭族，但長時間的低頭低頭會增加對頸椎的壓迫，導致頸椎變形或增生，甚至可能造成身體歪斜，而且下顎的線條也會變得越來越不明顯，甚至出現雙下巴。

4.習慣用嘴巴呼吸

人的嘴巴和鼻子都能呼吸，但鼻子才是真正的主要呼吸器官，習慣用嘴巴吸呼的話，會導致臉部的一系列變化，像是下巴後縮、臉部中央塌陷或牙齒排列不齊等。

▲揉眼長細紋！6個變醜的壞習慣。（圖／翻攝IG）

▲進食時別記得只慣用其中一側，盡量左右交替使用。

5.只用口腔一側進食

如果習慣只用口腔一側進食，經常咀嚼食物的那一側咀嚼肌會越來越大，導致那半臉輪廓看起來變大變寬，不僅會產生大小臉，還會導致那一側牙齒嚴重磨損。

▲揉眼長細紋！6個變醜的壞習慣。（圖／翻攝IG）

▲手上細菌多，沒洗手前盡量別亂摸臉。

6.常沒洗手就摸臉

如果沒事就喜歡用手撐著下巴或是隨意摸臉，那你臉上的痘痘可能都是自己「摸出來」的。人的手上有很多細菌，沒有先洗手就摸臉會將細菌帶到臉上，增加肌膚感染風險，從而引起臉部長痘痘。

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關鍵字：

保養, 壞習慣, 厚瀏海, 摸臉, 揉眼, 痘痘, 細紋, 低頭, 變醜
fashion.net

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