看日本女生簡單穿出時髦感！夏季輕盈層次就交給「細肩帶洋裝」

少了外套、圍巾等配件類的需求，夏天衣裝相對而言簡單許多。但總是透過少量單品就完成造型似乎讓穿搭少了些可看性。不想讓夏日的衣著感趨於平淡，偶爾就善用的細肩帶單品來堆疊出輕盈的層次效果吧。

吊帶洋裝可以輕鬆讓造型呈現出有別於以往的豐富感，選擇細肩帶的設計不僅相當具季節感，還可以營造出衣著的細緻度與優雅印象。今夏你一定也想嘗試的細肩帶洋裝，先參考日本女生如何穿搭。

棉麻細肩帶洋裝

棉麻材質散發出的休閒感相當有夏日氛圍，輕鬆感的單品搭配上女孩風格的上衣一同穿搭，溫柔的日常風格每天都讓人想這樣穿。

黑色棉質細肩帶洋裝

黑色的細肩帶洋裝看起來不夠涼快，就選擇白色的上衣作為內搭，以黑白的對比色彩營造簡潔的衣著感。而開岔處露出些許腳部肌膚也有助於輕盈感的表現，不論搭配涼鞋還是運動鞋都很好看。

透膚紗細肩帶洋裝

些許透膚感的細肩帶洋裝更是能打造印象感穿搭的一款單品。細肩帶的設計讓長裙襬看起來更加輕巧，一件就可以輕鬆讓不起眼的普通穿搭擁有注目度。

緞面細肩帶洋裝

常見的棉質面料還是覺得不夠輕盈的話，不妨選擇緞面材質的單品來展演出沁涼印象。微微的光澤與高開衩的設計都是讓裙襬看起來相當涼爽的小細節。

碎花雪紡細肩帶洋裝

小碎花就是夏日女孩必備的花色！選用雪紡材質讓細肩帶洋裝更加飄逸且更有女人味，不論單穿還是搭配休閒感的 T-shirt 著用都能表現出相當輕盈的造型印象。

滑布碎花細肩帶洋裝

喜歡自然簡約風格衣著的女生，太過女人味的雪紡材質若覺得不適合自己，可以選擇輕薄的滑布細肩帶洋裝。無負擔的輕巧材質也讓碎花單品穿起來更加寫意自在。

格紋細肩帶洋裝

不習慣碎花的女孩感，花色的細肩帶洋裝也可以先從格紋線條開始嘗試。經典的格紋任誰都可以輕鬆駕馭，搭配輕盈剪裁，無需多餘的配飾也能有搶眼的風格感。

Photo ：WEAR

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