fb ig video ETtoday search mobile

一個人旅行也能住很好！盤點6間日本超有質感的膠囊旅館

> >

▲▼一個人遊東京不寂寞！6間設計感膠囊旅館美到不想住飯店（圖／bella儂儂提供）

一個人不寂寞，真的不寂寞（拭淚），總是想來一趟浪漫的旅行，卻又怕獨守空閨的你，這次別猶豫了，一趟屬於單身者的輕旅行現在就可以出發！想要來一趟時髦又有風格的單身之旅，就一定不能錯過此次精選的6家設計感膠囊旅館，到日本東京一定要納入你的旅遊清單。

《Book and Bed Tokyo》

▲▼一個人遊東京不寂寞！6間設計感膠囊旅館美到不想住飯店（圖／bella儂儂提供）

徜徉在書海中真的是一件浪漫的事，假日什麼都不想思考，把壓力、工作都拋在腦後，窩進書香中來一趟知性之旅吧！

這不是圖書館，而是一間位於東京池袋地區的膠囊旅館《Book and Bed Tokyo》，利用書櫃打造充滿文藝氣息的空間，木質紋的風格，讓旅客遊歷他鄉也能有家鄉的溫暖，除了床位周遭都有隨手可得的書籍，夜晚還能坐在窗邊一覽東京市區的夜景呢！

▲▼一個人遊東京不寂寞！6間設計感膠囊旅館美到不想住飯店（圖／bella儂儂提供）
   
擺脫單身第一步，先好好充實自己的內在靈魂。

住在《Book and Bed Tokyo》早上醒來就有陽光透過書櫃縫間灑進來，天花板上吊掛著的漫畫手稿，讓旅店增添了些許日本在地色彩。《Book and Bed Tokyo》和普通的膠囊旅館相比，價格上是稍微貴了些，不過考量地理位置（距離池袋車站只有幾條街）和旅館內的豐富藏書，下回來日本不妨到這住上一晚充實一下自己的精神能量。

《Book and Bed Tokyo》

地址： 日本〒171-0021 Tokyo, Toshima City, Nishiikebukuro, 1 Chome−17−7 ルミエールビル 7階

電話： +81 3-6914-2914

價格 : 日幣3800元到6000元（約NT$1,050～1,600元）

《First Cabin》

▲▼一個人遊東京不寂寞！6間設計感膠囊旅館美到不想住飯店（圖／bella儂儂提供）

受夠了擁擠的膠囊式床位，這家主打頭等艙空間的膠囊旅館《First Cabin》，絕對合客官您的胃！以機艙為設計理念，從櫃檯到房間甚至連服務人員都仿造飛機上的設計，隨著穿著空服員制服的親切服務人員幫你check in，到走進包廂式的房間，既精緻又舒適的格局，宛如置身頭等艙的頂級享受。

▲▼一個人遊東京不寂寞！6間設計感膠囊旅館美到不想住飯店（圖／bella儂儂提供）
   
沒有繁瑣的設計，簡約素雅就是《First Cabin》的風格，獨立整潔的衛浴空間和公共澡堂，讓你結束一天的旅程後，沖洗掉一天的疲憊，同時還能和其他旅客相互談天，分享著旅遊心得。這座看似冰冷的機艙風格旅店，多了日本傳統大眾浴池的貼心設計，為旅行注入更多的在地溫情。

《First Cabin Kyobashi》

地址：104-0031 東京都, Chuo-ku Kyobashi 2-7, 日本

價格：NT$1500／單人

《9h nine hours》

▲▼一個人遊東京不寂寞！6間設計感膠囊旅館美到不想住飯店（圖／bella儂儂提供）

說到膠囊旅館，一定會想到充滿科技感的隱藏式倉儲式床位，東京的這間膠囊旅館《9h nine hours》在東京市區中有多間分店，但其中這家位於赤阪由建築師平田晃久設計的分館，別於其他分館平面式的床位空間，它用不同角度的建築規劃，將床位做漸層式的區隔，使每個床位都能有不同的視野配置。

▲▼一個人遊東京不寂寞！6間設計感膠囊旅館美到不想住飯店（圖／bella儂儂提供）

夜晚的小夜燈點起，一間間床位就像是科幻電影中未來航艦上的獨立小房間，到了早上，以黑白為基底的空間讓一早的心情都舒暢了起來。

《9h nine hours》主張「一小時淋浴」＋「七小時睡眠」＋「一小時梳妝打理」為理念，雖然強調的是機能方便性，但在設計上又讓人為之驚艷，一踏進有超時空的視覺感受。此外一樓的開放式咖啡館，不僅提供住宿旅客享有，也對外做咖啡廳公開，一個人的旅行，吸著濃濃咖啡香，伴著未來感的空間氛圍，哪還需要旅伴來襯托 ？

《9h nine hours》

地址：東京都港区赤坂4-3-14（在東京都港區的商務辦公街）

交通：「赤坂站」步行約5分鐘

價格：NT$650／單人   

 《Akihabara Bay Hotel》

▲▼一個人遊東京不寂寞！6間設計感膠囊旅館美到不想住飯店（圖／bella儂儂提供）

日本人總是很懂女孩子的心思，這間專為女性設計的膠囊旅館《Akihabara Bay Hotel》，從門面到內裝都用甜到不行的粉紅色呈現，外牆粉白相間的泡泡設計，入住前不先拍幾張網美照打卡怎麼行！充滿公主風的內裝，就連浴室都像置身在芭比的閨房般夢幻，主打專屬女性的膠囊旅館，讓一個人的旅行也能很安心又自在。

▲▼一個人遊東京不寂寞！6間設計感膠囊旅館美到不想住飯店（圖／bella儂儂提供）

除了夢幻的空間設計，《Akihabara Bay Hotel》還很貼心的幫女性需求都設想到了！不論是女孩盥洗必備的洗顏、卸妝、潤髮、護髮產品，還是化妝水、乳液等保養品，旅店內的配備都一應俱全，甜到心坎裡的服務，別再哭說找不到男人照顧，單身女孩也有意想不到的福利呢！
  
《Akihabara Bay Hotel》

地址：44-4 Kanda Neribeicho,千代田区 Chiyoda City,Tokyo

電話：+81 3-5256-0015

價位：NT$909起／單人

《The Millennials Shibuya》

▲▼一個人遊東京不寂寞！6間設計感膠囊旅館美到不想住飯店（圖／bella儂儂提供）

新一代設計旅店崛起，現在一個人的輕旅行也能享有被現代藝術包圍的感受！位於東京涉谷的《The Millennials Shibuya》，跳脫膠囊旅館給人的制式感，將塗鴉、街頭設計元素帶進旅店。

除了舒適時髦的空間，《The Millennials Shibuya》最出名的就是每天下午的Free Beer時段，下午5：30～6：30之間，旅店大廳會免費提供啤酒無限暢飲，若是玩得比較早回來，不妨在大廳坐一會兒，喝杯啤酒聽個音樂，也是一種不錯的旅行浪漫！

▲▼一個人遊東京不寂寞！6間設計感膠囊旅館美到不想住飯店（圖／bella儂儂提供）
      
不僅一進門充滿歐美風格的公共空間讓人驚豔，每一個床位都還有著不同的故事呢！《The Millennials Shibuya》與多位新生代藝術家合作，繪製多款不同造型的房型，有充滿街頭感的塗鴉、清新的少女漫畫，甚至還有可愛的卡通風格塗鴉，以旅行的概念提供設計師們創作的空間，讓旅客們放鬆之餘，也能聆聽設計師們的故事。

《The Millennials Shibuya》

ザ・ミレニアルズ 渋谷

地址：東京都 澀谷區 神南１-20-13 （澀谷車站步行約5-600公尺）

電話：03-6824-9410

價格：NT$3,364起／單人

《MAYU TOKYO WOMAN》

▲▼一個人遊東京不寂寞！6間設計感膠囊旅館美到不想住飯店（圖／bella儂儂提供）

一個人的旅行，就是要有一個清爽安靜的居住環境作陪襯，姊妹專屬膠囊旅館再+1，這間位於東京市區內的《MAYU TOKYO WOMAN》，充滿文青風的素雅設計，寬敞明亮的公共空間，在這裡沒有都市的擁擠，只有女孩們的談天說地，上下舖的床位設計，就像回到大學住宿舍時的青春回憶，每一刻都想收藏進旅行的回憶裡。

▲▼一個人遊東京不寂寞！6間設計感膠囊旅館美到不想住飯店（圖／bella儂儂提供）
      
抓住女孩們的心只需一招，就是將特別的日子都記住！《MAYU TOKYO WOMAN》除了有舒適的休閒空間，旅館內也會依照節日舉辦小派對，邀請旅客們同歡慶祝，此外旅店簡約時髦的牆面，不但好拍更提升了單身旅行的質感，雖然價位上不算便宜，不過看在交通便利，距離景點和東京車站只需兩分鐘，下次來日本就帶上姊妹們這一晚吧！

《MAYU TOKYO WOMAN》

地址： 1 Chome-12-１０ Minato, Chuo City, Tokyo 104-0043（日本JR京葉縣八丁堀B4出口）

電話： +81 3-5117-2018

價格：NT$1,597 起／單人

（圖／Booking.com、mayutokyowomanunityhotel@ig、ml.campana@ig、nakatsuji_izumi@ig、
rabbitwendy918@ig、bookandbedtokyo@ig、BAY HOTEL Group、MAYU TOKYO WOMAN、The Millennials）

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】  

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

延伸閱讀

「宏匯廣場」超大百貨插旗新莊！400間品牌、VR主題樂園，3大特色一次看

藍瓶也不敢小看的咖啡！「% ARABICA」從東京紅回香港，網敲碗台北展店

 減法旅行正夯？6間宛如空屋旅館讓你從旅行做起斷捨離

關鍵字：

東京, 日本旅遊, 自助旅行, 膠囊旅館, 酒店, 東京鐵塔, Bella, 儂儂
fashion.net

熱門文章

志玲姊姊婚後首度曝光「玩很大」濕身狂舞

試・開箱／BALENCIAGA「手機包」大到能裝水

HOT・Stuff／張鈞甯拎「仙女色」鎖頭包

Virgil Abloh出新招！到LV網站免費玩復古遊戲

馬卡龍球鞋7選　Reebok夕陽漸層超美

試・開箱／莓果奶茶老爹鞋太燒

Stella McCartney大聲對披頭四老爸說愛

這條項鍊像被暴風席捲過！　Chaumet捕捉天空變幻之美

香奈兒玉手霜即將推出新版！「黑色款」8月中上市

「被炸雞耽誤」的肯德基推出桶裝月餅！

ET Fashion

推薦閱讀

小S、雪炫零死角身材都是靠「稀飯」減肥　營養師解密月瘦5公斤關鍵

笑一個！研究：生氣1小時=熬夜6小時　別人無感卻是對自己酷刑　

周潤發愛妻超過33年：「我們沒有童話般的生活，夫妻間將心比心最重要」

歐陽娜娜最新代言得罪攝影師！　同框超模甩開差距「慘變五五身」 吃出年輕好肌膚！5大抗老美肌水果　防皺、助保濕還能美白 臉上有4種特徵的女生　戴眼鏡就是比別人好看 阿嬌小紅書分享6大敷面膜NG行為　90%的女生都全中 冷戰絕不會先低頭的3個星座！獅子需要台階、摩羯最可怕 氣溫動輒35度要穿什麼？夏季5大褲型推薦＋搭配　還不快來帥一波 開架粉底、唇膏通通200元有找！女孩們快來「美妝特賣會」囤貨，根本月底救星

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面