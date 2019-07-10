Jennie畫「白色眼妝」網友驚呆！撞衫女神古力娜扎沒在怕

▲Jennie私下妝容穿搭總是引發討論。（圖／翻攝自JennieIG、微博、香奈兒品牌官網，以下同）

編輯／Ann

南韓女團BLACKPINK成員Jennie一直是話題人物，近日在IG PO出畫有白色眼線的時尚照，更是立刻登上微博熱搜，討論度居高不下，不少網友回應，「Jennie怎麼畫都美」、「太時尚模仿不來。」

Jennie有著「人間香奈兒」的封號，成為不少時尚品牌的寵兒，私下的穿搭和妝容也總是引發討論。9日在個人IG發佈了一組時尚照，一如既往的厭世表情，性感的咬著手指望向鏡頭，頭髮則是整齊的往後梳理，綁起幹練的長馬尾。

不過最顯眼的還是白色的前衛眼妝，仔細一看，原來是在黑色眼線上方畫上了白色眼線，意外有拉長眼型的效果。唇部搭配接近膚色的珊瑚粉口紅，清淡的妝容顯得氣質溫柔，和白色眼妝毫無違和，散發獨特的Jennie時尚。

而Jennie在照片中穿著了情有獨鐘的香奈兒2019春夏緊身洋裝，以白、黃、藍色斜紋編織，特殊的拼接款式，彰顯出夏日的輕盈風格，吊帶設計將Jennie的好身材襯托的惟妙惟肖。

但也意外撞衫大陸女星古力娜扎，兩人雖然是不同風格，卻常常發生撞衫事故，古力娜扎172cm的身高配上驚人顏值，成為女星們害怕同框的對象。不過Jennie撞衫也沒在怕，依舊以白色眼線榮登熱搜，討論度居高不下，看來女孩們要快點跟上這股風潮了。

在 Instagram 查看這則貼文 J（@jennierubyjane）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 9 日 上午 1:47 張貼

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