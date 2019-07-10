fb ig video ETtoday search mobile

Jennie畫「白色眼妝」網友驚呆！撞衫女神古力娜扎沒在怕

> >

▲Jennie。（圖／翻攝自IG、微博）

▲Jennie私下妝容穿搭總是引發討論。（圖／翻攝自JennieIG、微博、香奈兒品牌官網，以下同）

編輯／Ann

南韓女團BLACKPINK成員Jennie一直是話題人物，近日在IG PO出畫有白色眼線的時尚照，更是立刻登上微博熱搜，討論度居高不下，不少網友回應，「Jennie怎麼畫都美」、「太時尚模仿不來。」

▲Jennie。（圖／翻攝自IG、微博）

▲Jennie。（圖／翻攝自IG、微博）

Jennie有著「人間香奈兒」的封號，成為不少時尚品牌的寵兒，私下的穿搭和妝容也總是引發討論。9日在個人IG發佈了一組時尚照，一如既往的厭世表情，性感的咬著手指望向鏡頭，頭髮則是整齊的往後梳理，綁起幹練的長馬尾。

不過最顯眼的還是白色的前衛眼妝，仔細一看，原來是在黑色眼線上方畫上了白色眼線，意外有拉長眼型的效果。唇部搭配接近膚色的珊瑚粉口紅，清淡的妝容顯得氣質溫柔，和白色眼妝毫無違和，散發獨特的Jennie時尚。

▲Jennie。（圖／翻攝自IG、微博）

▲Jennie。（圖／翻攝自IG、微博）

而Jennie在照片中穿著了情有獨鐘的香奈兒2019春夏緊身洋裝，以白、黃、藍色斜紋編織，特殊的拼接款式，彰顯出夏日的輕盈風格，吊帶設計將Jennie的好身材襯托的惟妙惟肖。

但也意外撞衫大陸女星古力娜扎，兩人雖然是不同風格，卻常常發生撞衫事故，古力娜扎172cm的身高配上驚人顏值，成為女星們害怕同框的對象。不過Jennie撞衫也沒在怕，依舊以白色眼線榮登熱搜，討論度居高不下，看來女孩們要快點跟上這股風潮了。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

南韓, 女團, BLACKPINK, 成員, Jennie, 白色, 眼線, 妝容, 眼影
fashion.net

熱門文章

粉色樓梯＋超美漸層裝潢　 LV聯名展免費入場又好拍

歡迎來到香奈兒圖書館～「小丑女」賞高訂秀慶生

孫芸芸看FENDI高訂秀集郵水行俠！樂喊：交了新朋友

李淳愛遲到歸咎「雙子座」　秀泰格豪雅錶戒壞毛病

「神仙姐姐」劉亦菲追隨宋慧喬代言腳步　戴Chaumet冠冕當公主

HOT・Stuff／IG潮人瘋狂渴望「珍珠包包」　小眾牌比精品更受歡迎

「港澳最美千金」何超蓮卡地亞新珠寶上身

「餅乾涼鞋」開箱！焦糖厚底配魔鬼氈　台灣限定連南韓都買不到

LV為《黑鳳凰》蘇菲特納打造拼接皮革的婚紗！

梵克雅寶把羅密歐與茱麗葉變珠寶　連約會陽台都超華麗

ET Fashion

推薦閱讀

12星座「七月運勢」　巨蟹、射手、魔羯、雙魚把握這二天好日子

最怕孤單寂寞的4大星座！雙子天生愛熱鬧、愛家巨蟹竟也上榜

全球唯一《KAWS BFF SCULPTURE》雕塑展登陸台中　準備打卡超夯巨型公仔

營養師公開「瘦小腹」5+1飲食吃法　真的都很簡單 安心亞最迷人部位在這　超怕穿蓬裙裝可愛 笑點只有對方懂、長得越來越像...進入老夫老妻狀態才有的6個特徵 「八頭身美女」申惠善靠「一日只吃一餐」　養出零贅肉模特兒體態 高CP值才是王道！開架面膜熱賣排行Top 5　保濕亮白、抗痘全都有 2019最多韓星指定的5款髮型：睡不醒頭好整理、泰迪捲超少女 南韓美妝編輯愛用清單TOP 8　國民眼影、不脫妝粉底，每款都激推

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面