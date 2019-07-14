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2019上半年最有價值的5雙球鞋　愛迪達攻佔榜首、最貴的突破4萬元

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編輯／Duke　圖／翻攝自StockX

現代科技進步飛快，已經有許多事情不再需要出門就能完成，像是球鞋購物、外送等，其原因不外乎StockX、GOAT等交易平台崛起，使網購球鞋成為趨勢，同時， StockX又以完整的機制與數據量吸引全世界的用戶，進而成為全球數一數二的球鞋交易平台。

而今天便利用StockX的數據，在不包含任何精品鞋與台灣有市售的情況下，統整了2019上半年最有價值的球鞋TOP 5，究竟會有哪一些球鞋上榜，下面帶各位介紹。

1. Adidas Yeezy Boost 350 V2 Synth Reflective

▲2019上半年最有價值的球鞋。（圖／翻攝自StockX）

排名：1
平均交易價格：美金1,410元（約台幣42,300元）
原價：美金220元（約台幣6,600元）
總銷量：64

才剛發售沒多久的亞洲限定配色「Synth」，因全反光版本的數量本身就不多，並且為亞洲所屬，才會導致歐美價格普遍較貴。

2. Adidas Yeezy Boost 350 V2 Black Reflective

▲2019上半年最有價值的球鞋。（圖／翻攝自StockX）

排名：2
平均交易價格：美金1,283元（約台幣38,500元）
原價：美金220元（約台幣6,600元）
總銷量：1,424

今年讓人最期待的「黑魂」配色Yeezy Boost 350 V2，於發售時不但讓許多鞋迷徹夜排隊3天，更因為全反光版本數量稀少，導致價格一飛衝天。

3. Travis Scott X Air Jordan 1 Retro High

▲2019上半年最有價值的球鞋。（圖／翻攝自StockX）

排名：3
平均交易價格：美金1,016元（約台幣30,500元）
原價：美金175元（約台幣5,250元）
總銷量：17518

幾乎預約今年鞋王寶座的Travis Scott X Air Jordan 1 Retro High，以特別的「倒勾」設計問世，同時，是這5雙鞋裡面銷售量最多的，而且價格還能維持高點，實在是相當不容易。

4. Air Fear Of God 1 Light Bone

▲2019上半年最有價值的球鞋。（圖／翻攝自StockX）

排名：4
平均交易價格：美金858元（約台幣25,800元）
原價：美金395元（約台幣11,900元）
總銷量：2525

Nike與Fear Of God主理人Jerry Lorenzo合作打造的聯名鞋，而年初發售的時候，因全台只有少數的店家有發售，並且因本身的原價就偏高，所以漲幅沒有前幾雙來得誇張。

5. Nike Mars Yard Overshoe Tom Sachs

▲2019上半年最有價值的球鞋。（圖／翻攝自StockX）

排名：5
平均交易價格：美金818元（約台幣24,500元）
原價：美金550元（約台幣16,500元）
總銷量：1405

上次Nike聯手藝術家Tom Sachs推出的Mars Yard鞋款，現在於轉售市場的價格已經突破台幣8萬元了，不過，這次發售的Nike Mars Yard Overshoe，卻因外觀較不討喜與原價偏高，進而影響市場價格。

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關鍵字：

Adidas, YeezyBoost, 黑魂, 亞洲限定, TravisScott, AirJordan1, FearOfGod, Nike, MarsYard
fashion.net

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