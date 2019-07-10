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【奧斯塔羅】2019第二波水逆來了！7／8到8／1水逆期間該注意的是？

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7／8-8／01水逆期間該注意的是？。（圖／奧斯塔羅提供）

面對2019年第二波水逆回巨蟹座
你準備好了嗎？

如果你也正好奇水逆對你的影響
不如就跟奧斯老師一起來看看
這波7／8到8／1的水逆將對你造成什麼影響吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌1-留意職場衝突及過往情感

選擇這組牌的朋友，你接下來要注意在職場上的人際關係以及舊情人的出現，畢竟，這樣的牌組代表職場爭執與過往情感的糾纏，所以這段水逆期間要加強自己的人際關係互動、主管之間的溝通以及職場同事的小八卦，同時，主管交代的工作也很容易出錯，而這將會連帶影響上司對你的評價，另外，舊情人的出現也會影響你的情緒狀況，所以自己可要拿捏好分寸，才不會有多餘的狀況發生喔！

牌2-留意家庭問題及家電狀況

選擇這組牌的朋友，建議你多留意家庭的狀況，這樣的牌組代表家庭紛爭與家電出問題，所以這段水逆期間，要加強和家人們的溝通或是好好解決過往的問題，因為接下來與家人的相處，將是你的一大課題，另外，家裡的電器用品也要多留意，因為這段水逆期間可能有故障等問題產生，一定要多注意了。

牌3-留意合作夥伴及感情的矛盾

選擇這組牌的朋友，接下來就是朋友與感情的矛盾時期了，這樣的牌組代表未來在朋友或是事業夥伴之間，將容易因自己的另一半產生矛盾，原因可能是另一半的某些無理要求讓你覺得不合理，但是你又沒辦法在兩者之間找出平衡，所以你這段水逆期間要多注意另一半的意見，才能避免出現以上的狀況出現囉！

牌4-留意自己對未來的迷惘

選擇這組牌的朋友，你這段水逆期間要多花點時間思考未來了，這樣的牌組暗示你在水逆期間容易懷疑自己的未來，不論是工作、情感或生活上，都容易顯得有氣無力，並且過往的勞累以及壓力累積，也將在這段期間爆發，讓你不禁懷疑自己的方向是否正確，不過，只要你願意花上一點時間去思考未來，倒也不是件壞事，因為這樣反而讓你的思緒更加清晰，如此一來，才能遠離或捨棄影響著你的人、事、物喔！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 占卜, 塔羅, 運勢
fashion.net

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