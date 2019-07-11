排骨蝦仁飯、義美石頭火鍋　基隆除了廟口夜市還有這10家美食必吃

基隆最有名的就是廟口美食，看到有排隊跟著吃準沒錯，不過，其實廟口外圍也有許多好吃的喔！

TOP 10／義美自助火鍋城

老字號自助式石頭火鍋

義美火鍋遠近馳名，基隆人一致大推！跟西門町也很有名的雅香石頭火鍋相比，這家的湯頭口味較清甜一些，帶有麻油香氣，很適合冬天或是想要補一下的時候來吃，火鍋料分色盤計價，大約在台幣15至台幣95元之間，相當親民！

▲（圖／美食客Jerry Liu提供）

TOP 9／阿華炒麵

咖哩炒麵搭海鮮很入味

從來沒想過海鮮跟咖哩這麼搭！基隆炒麵名店莫屬這家，夜市一開就開始排隊了，炒麵口感偏軟，海鮮相當多樣且醬汁完美裹在食材上面，不管是什錦炒麵或咖哩炒麵都很好吃喔！

▲（圖／美食客冬冬吃東東提供）

TOP 8／陳記泡泡冰

夜市內必吃泡泡冰

夜市裡有兩家泡泡冰就開在隔壁，其實兩家都相當有人氣，不過美食客大多推薦廟口夜市的創始店陳記泡泡冰，花生口味香氣濃郁是必點之一，雞蛋牛奶也很受歡迎，其他還有玉米牛奶或桂圓也不錯。

▲（圖／美食客Lei提供）

TOP 7／小峨嵋川菜館

基隆的經典老川菜館子

基隆人心目中經典的老川菜就是這家，梅干扣肉、麻婆豆腐、宮保雞丁等功夫菜都能嘗出師傅的好手藝，而炸銀絲卷雖然簡單卻停不下來一直吃，很適合全家大小來聚餐。

▲（圖／美食客莉亞來了提供）

TOP 6／廖媽媽珍珠奶茶專賣舖

巨無霸珍珠奶茶

隱藏在孝三路的二樓民宅裡，幾乎每天都從二樓排隊排到一樓！這家傳統手搖飲料店，用料非常大方，波霸珍珠比市面上連鎖手搖店都大顆，相當有咬勁，另外，也有烏梅綠茶比較特別的口味，來到基隆絕對不能錯過！

▲（圖／美食客林佳靜提供）

TOP 5／虎藏燒肉丼食所

飲料和味噌湯無限供應

新開幕的日式丼飯店家短時間就吸引眾多人潮排隊，MENU美食客均推味噌雞腿丼，雞肉軟嫩，滲透了味噌醬汁，每一口都很入味，且飲料跟味噌湯店內無限供應，CP值超高！

▲（圖／美食客Pocky提供）

TOP 4／吳記螃蟹羹油飯

銅板價宴客級油飯

平常只能在喜酒上吃到的油飯，來基隆廟口也吃得到，糯米粒粒飽滿的油飯，除了香菇這個固定班底之外，還可以吃到油蔥香，是個人口味加上甜辣醬拌著吃也很香，而且不要忘了搭配一碗螃蟹羹，顆顆完整的蟹肉吃起來超滿足！

▲（圖／美食客Cloud Chen提供）

TOP 3／基隆三兄弟豆花

基隆廟口內必吃豆花

來基隆廟口走到累，想要坐下來吃個冰品就來三兄弟豆花，這家豆花質地比較偏向布丁的口感，屬於新作法，配料給得很實在又大碗喔！

▲（圖／美食客snow提供）

TOP 2／河豚很多

正濱漁港旁洞穴餐廳

熱門打卡景點彩虹屋的正濱漁港旁邊，有這麼一家外觀不起眼，但別有洞天的義式餐廳，走入店家完全被岩壁環繞，在這裡用餐真的別有一番風味，義大利麵份量多，醬汁相當濃郁美味，用料也不馬虎，很值得來試試看。

▲（圖／美食客古哈哈提供）

TOP 1／天天鮮排骨飯

炸蝦仁炸排骨超夠味

就是這家，基隆人從小吃到大！人氣招牌必吃排骨蝦仁飯，醃過的排骨相當入味並且炸到酥脆，下面鋪一層高麗菜搭配起來不乾柴，非常順口好好吃，炸蝦仁也相當新鮮一碗多達9顆，再來顆半熟炸蛋堪稱完美！

▲（圖／美食客冬冬吃東東提供）

圖、文／MENU美食誌

南機場夜市的美食怎麼那麼便宜？！必吃必踩點小吃都幫你收集好了，先準備好兩個胃再出發！

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