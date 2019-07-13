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ConverseＸ《湯姆貓與傑利鼠》，全台只有ABC-MART有賣

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編輯／Duke

相信各位童年都有一部喜愛的卡通，不過，美國動畫《湯姆貓與傑利鼠》絕對是大家的共同回憶，如今為了慶祝動畫誕生60周年， Converse共同攜手推出聯名系列，並利用2位主角的俏皮模樣重現於鞋款上。

由Converse攜手《湯姆貓與傑利鼠》打造的鞋款，首先使用以Converse Chuck Taylor 70的優良版型與奶油頭，將「Tom and Jerry」的字樣置於鞋子內側，而外側則是以湯姆貓與傑利鼠的樣貌呈現；而Converse Chuck Taylor All Star低筒的設計，大多都以動畫裡雙方鬥智的畫面居多，並且鞋舌上的「Tom and Jerry」Logo也別具象徵意義。

▲Converse X 《湯姆貓與傑利鼠》。（圖／ABC-MART提供、翻攝自NIGRAMERCATO）

▲內側以Logo呈現。（圖／ABC-MART提供）

▲Converse X 《湯姆貓與傑利鼠》。（圖／ABC-MART提供、翻攝自NIGRAMERCATO）

▲外側為2位主角的樣貌。（圖／ABC-MART提供）

▲Converse X 《湯姆貓與傑利鼠》。（圖／ABC-MART提供、翻攝自NIGRAMERCATO）

▲Converse X 《湯姆貓與傑利鼠》。（圖／ABC-MART提供、翻攝自NIGRAMERCATO）

▲以雙方動畫裡的打鬥畫面為設計靈感。（圖／ABC-MART提供）

Converse X 《湯姆貓與傑利鼠》的60周年聯名系列，將於7／14在ABC-MART官網與ABC-MART限定門市販售，而Converse Chuck Taylor 70售價為台幣3,280元、Converse Chuck Taylor All Star售價為台幣2,080元。

販售門市

信義ATT（台北市信義區松壽路12號3樓）
信義微風（台北市信義區忠孝東路五段68號B2）
新光A11（台北市士林區基河路31號）
西寧二店（台北市萬華區西寧南路54之1號）
士林基河（台北市士林區基河路31號）
桃園統領（桃園市桃園區中正路61號2樓）
新竹巨城（新竹市中央路229號3樓）
台中勤美誠品（台中市西區公益路68號B2）
台南小西門（台南市中西區西門路一段658之1號）
高雄統一時代（高雄市前鎮區中華五路789號6樓）

最近，Converse可說是相當火紅，除了與JW Anderson聯名以外，還有和日本裏原宿大老NEIGHBORHOOD聯手，推出以工裝、街頭與機車文化為靈感的限定鞋款，而材質則是使用麂皮與皮革創造優異的質感，有興趣的朋友可於7／11起到NIGRAMERCATO 官網、NEIGHBORHOOD門市以及指定店鋪購買哦！

▲Converse X 《湯姆貓與傑利鼠》。（圖／ABC-MART提供、翻攝自NIGRAMERCATO）

▲Converse X 《湯姆貓與傑利鼠》。（圖／ABC-MART提供、翻攝自NIGRAMERCATO）

▲使用麂皮與皮革創造優異的質感。（圖／翻攝自NIGRAMERCATO）

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關鍵字：

湯姆貓與傑利鼠, Converse, 動畫, ABC-MART, JWAnderson, NEIGHBORHOOD
fashion.net

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