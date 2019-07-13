fb ig video ETtoday search mobile

BLACKPINK私下最愛的鞋款！Jennie獨鍾巴黎世家、Stan Smith團員都有一雙

> >

編輯／JJ　圖／翻攝自IG@jennierubyjane、@roses_are_rosie、@sooyaaa__、@lalalalisa_m

韓團BLACKPINK出道以來成長速度極快，4位成員Jennie、Rose、Jisoo與Lisa每個人的臉蛋、身材都沒話說，也非常有才華，除了舞台上的服裝之外，她們私下的穿搭也非常時髦，是許多女孩們的時尚指標，今天我們就來看看BLACKPINK成員們平常最常穿什麼鞋款吧～

＃Adidas Stan Smith

幾乎每個團員都有一雙！如果想要一雙方便搭配的小白鞋，基本又好看，那麼選Stan Smith這款準沒錯，而且價錢也很親民、好入手，在鞋舌與後跟的位置還有許多顏色可以挑選，像Jennie就是穿著全白的款式。

▲black pink鞋 。（圖／翻攝自black pink IG）

Lisa腳上這雙也是Stan Smith系列，不過是魔鬼氈款～綠色配色相當經典，穿起來多了一分可愛感。

▲black pink鞋 。（圖／翻攝自black pink IG）

＃BALENCIAGA TRACK TRAINERS

Lisa非常獨鍾BALENCIAGA 的 TRACK 系列，她擁有一雙白橘配色與一雙黑紅配色，而且在Instagram上的出鏡率相當高！經常穿著這雙趴趴走。

▲black pink鞋 。（圖／翻攝自black pink IG）

▲black pink鞋 。（圖／翻攝自black pink IG）

＃樂福、穆勒鞋

像這類型的鞋款就比較不局限於品牌，前方有馬銜釦的樂福鞋、穆勒鞋，這幾年真的超夯的，就算捨不得下手精品，許多韓製的品質其實也都不錯，穿起來很有氣質。

▲black pink鞋 。（圖／翻攝自black pink IG）

＃EYTYS athena suede

EYTYS的鞋款就是以厚底聞名，很多女星都喜歡穿厚底鞋來拉高線條，又不會像穿高跟鞋一樣難走路，Jisoo穿的這雙athena suede系列很經典，上方簍空和金屬扣環都顯得很有個性！

▲black pink鞋 。（圖／翻攝自black pink IG）

＃白色高筒帆布鞋：LV STELLAR、Converse ALL STAR

帆布鞋也是百搭神器之一，許多品牌都有推出，高筒還能營造一種俏皮感，Rose穿的是LV 的STELLAR綠色配色款，滿版LOGO加上綠色滾邊，非常經典、好看，但是價格不斐，我們一般人也可以像Jennie一樣，選擇Converse的鞋款就好，價格便宜又好搭，跟女神同款不用花大錢。

▲帆布鞋。（圖／blackpink IG）

▲帆布鞋。（圖／blackpink IG）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

BLACKPINK, Jennie, Lisa, Rose, Jisoo, 愛鞋
fashion.net

熱門文章

李榮浩愛楊丞琳給她最好的！獻300萬元「鑽石之王」

粉色樓梯＋超美漸層裝潢　 LV聯名展免費入場又好拍

肯爺350雙Yeezy鞋款一字排開　畫面驚人

巨蟹李榮浩X雙子楊丞琳＝嫁給愛情

衝東區老洋房看「彩色珊瑚」超療癒

楊丞琳嬰兒肌膚超水嫩　6招養成逆齡童顏

七龍珠Ｘ法國公雞　悟空、神龍一次滿足

HOT・Stuff／IG潮人瘋狂渴望「珍珠包包」　小眾牌比精品更受歡迎

黑Ｘ白超時髦！　抓住香奈兒秋妝5重點

梵克雅寶把羅密歐與茱麗葉變珠寶　連約會陽台都超華麗

ET Fashion

推薦閱讀

曖昧高手5大星座　天秤充滿矛盾、水瓶其實太自私

凱特王妃愛鞋再+1　草編涼鞋價格不到4000元，連梅根也入手

韓網討論度超高的髮色TOP 7　泫雅這款最顯白、秀智楓糖茶色不挑人

楊晴路跑12公里後無力折返　脫衣只穿「運動Bra」半路攔車自救 洗後緊繃是大忌！皮膚科醫師「一招」判定洗臉是否正確 安潔莉娜裘莉離婚後現身巴黎街頭！百萬珠寶加持輸給「胸前兩點」 別亂跟流行！不適合談姐弟戀的3個星座男　天秤竟是隱性大男人 Dappei／裙子OUT！今夏就走男孩風，當個「褲」女孩 UNIQLO、GU九月換環保購物袋！宣布年底前減85%一次性塑料 專家分析3種情緒暴力要小心！「能量吸血鬼」瘋狂抱怨沒停過

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面