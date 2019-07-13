男人也有油頭臭味！帽子少戴、頭皮按摩　做到這5點就能改善

編輯／Duke 圖／翻攝自Unsplash

大多數男生都會發出一種味道，尤其是獨自居住時最為明顯，其實會有這股味道都是受到男性賀爾蒙的影響，其中，每當到了夏季，男生便會因天氣燥熱、生活習慣以及男性賀爾蒙的影響，進而散發惡臭，其中受到影響的部位眾多，但是今天要探討的是頭部，所以下方就提供給各位5個改善辦法，一起來看看吧！

1.頭皮的按摩

由於人們使用洗髮精時，只能洗到較上層的頭髮，而下層的髮根與頭皮容易有髒汙浮出，這時就可以使用精油搭配頭皮按摩，如此一來，方能有效淨化毛孔使髒汙去除，同時還能幫助紓壓，另外，建議一周洗一次，並且頭髮需處於乾燥狀態。

2.每天洗頭

不論夏天或是冬天，每天洗頭都是必須的，畢竟，男生頭髮大部分都很短，所以絕對不能有「今天沒流汗，明天在洗」的想法出現，因為這都會堆積油垢與髒污，進而導致頭皮出現問題哦！

3.選對適合自己的洗髮精

每個人的髮質不盡相同，有油性髮質與乾性髮質，所以選擇適合自己的洗髮精就變得很重要了，因為每罐的成份皆有對應的髮質，如果用錯了可是會造成出油或乾燥的反效果。

4.勤換枕頭套

枕頭套如果沒有時常更換的話，將會滋生塵蟎，並容易有頭皮屑與嚴重過敏的問題，甚至還有毛囊炎的可能性，建議每周換一次枕頭套，並且將枕頭置於陽光下數小時，才能有效減少塵蟎。

5.少戴帽子

夏天一定要減少戴帽子，因為長期讓頭部悶在帽子裡，將容易壓迫頭皮的血液循環，並且影響毛孔的通風，間接導致油脂堆積，使得頭皮發出臭味，所以長期有戴帽子習慣的朋友，一定要多讓頭皮保持透氣哦！

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