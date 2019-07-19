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余文樂三度聯名Carhartt WIP！橘色燈心絨、拼接牛仔布　時髦工裝必搶一波

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編輯／Duke

「六叔」余文樂不僅是許多人的潮流指標，同時也是一個超級帶貨王。而他所主理的品牌MADNESS，當然也是備受矚目，近日，余文樂就於個人IG限時動態發佈一則預告，並且標註MADNESS以及Carhartt WIP的官方帳號，這似乎都暗示著雙方將三度展開全新的合作。

▲MADNESS X Carhartt WIP、TEVA。（圖／翻攝自IG@lok666、@madness_online）

▲余文樂預告MADNESS X Carhartt WIP即將到來。（圖／翻攝自IG@lok666）

MADNESS攜手Carhartt WIP推出的聯名系列，應該有許多朋友期待著，畢竟，雙方皆是以工裝為主要設計，然而，此次的設計則是加入了破壞加工與仿舊處理，使其外觀看起來更有味道，其中，曝光的2張照片中，都有出現各自的亮點，其一為牛仔外套的領子處，使用了橘色的燈心絨，另一個則是褲子後方的拼接牛仔布口袋，看來這些獨特的設計，或將帶來一波搶購潮。

▲MADNESS X Carhartt WIP、TEVA。（圖／翻攝自IG@lok666、@madness_online）

▲領口採用橘色燈心絨、褲子口袋為丹寧牛仔布。（圖／翻攝自IG@lok666）

▲MADNESS X Carhartt WIP、TEVA。（圖／翻攝自IG@lok666、@madness_online）

▲帽子也帶有工裝的感覺。（圖／翻攝自IG@lok666）

第三度聯手的MADNESS X Carhartt WIP，目前尚未有發售消息與相關資訊，不過，余文樂有稍微透露一點訊息，他表示：「End of July」，而這似乎是在預告該系列會在8月發售，所以各位粉絲朋友們，可能要再等等囉！

等待聯名的發售之際，各位不妨考慮關注一下MADNESS與戶外品牌TEVA的合作。該系列用TEVA的HURRICANE XLT2為原型，同時以「環保」的理念結合MADNESS春夏主題「ANTI-EXTINCTION」，去製作一雙採用灰色調搭配螢光綠點綴的鞋款，而MADNESS的Logo則是置於側邊的皮革上，並預計將於7／20在INVINCIBLE限量發售，售價為台幣3,680元。

▲MADNESS X Carhartt WIP、TEVA。（圖／翻攝自IG@lok666、@madness_online）

▲該鞋款結合了環保理念與MADNESS春夏主題的設計。（圖／翻攝自IG@madness_online）

▲MADNESS X Carhartt WIP、TEVA。（圖／翻攝自IG@lok666、@madness_online）

▲Logo置於側邊皮革上。（圖／翻攝自IG@madness_online）

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關鍵字：

六叔, 余文樂, MADNESS, CarharttWIP, 工裝, 燈心絨, 牛仔, TEVA, INVINCIBLE
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