小紅書超夯屁桃蛋蛋太Q！網推7款平價美妝蛋　便宜好用不心疼

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有使用美妝蛋上妝習慣的女孩們，大概都知道Beauty Blender美妝蛋的地位吧？幾乎可以說是最好用的，不過一顆NT＄690實在讓人捨不得花下去，其實廣大的網友們也不斷在尋找平價的替代品，以下這7個牌子的美妝蛋都是網友推薦的，價格都不高，特性略不同，買來用用看一點也不會心疼～

＃MineTook 美妝蛋，約NT＄175～200

這款最近在小紅書上很火的超大顆美妝蛋，吸水之後就像一顆可愛的屁桃一樣，看起來超療癒～觸感非常的軟，但是有足夠彈力，上臉很舒服，範圍大，吸粉底程度與遮瑕度則是一般。

▲光是看它這麼可愛就該買一顆！（圖／翻攝自小紅書@gxxt1997）

＃Juno&Co藍絲絨美妝蛋，約NT＄180～200

前陣子在歐美國非常紅，許多歐美妝感YouTuber很喜歡，因為這顆海綿相當特別，表面布滿了絨毛，可以讓粉底遮瑕力變的很高，但是觸感偏硬，妝感偏霧面，不喜歡用刷子上妝又喜歡高遮瑕度底妝的女生可以試試看！

▲和一般美妝蛋的使用感受大不相同。（圖／翻攝自Juno&Co官網）

＃Morphe美妝蛋，約NT＄250

這款美妝蛋討論度並不高，但也有不少YouTuber曾經推薦過，觸感很蓬鬆軟Q，各方面表現都很好，這個裁切面更是方便深入細節，而且是蠻耐洗的。

▲可惜的是它們家的美妝蛋大部分只有紅色（近期推出粉紅色）。（圖／翻攝自Morphe官網）

＃amortals 爾木萄美妝蛋，約NT＄200左右

這款爾木萄美妝蛋因為大陸女星林允推薦過而上熱搜，用過的人都說好！吸水後膨脹很大，彈性很好，上妝起來超服貼，而且這款美妝蛋的特色就是超級不吸粉底！除了省粉底之外，遮瑕度也會提升，卻保有光澤感。

▲一組是三顆裝，功能都不同喔～（圖／翻攝自amortals官網）

＃Real Technique 美妝蛋，約NT＄200

RT的美妝蛋在美妝界的名聲已經響噹噹很久了，幾乎是零負評，可以說是BB蛋的替代品，不過也有些人反映他們家的品管不穩定，清洗時也不要太暴力喔！

▲簡言之，是各方面表現都不錯的一款。（圖／翻攝自realtechniques）

＃PONY EFFECT蛋形粉撲，NT＄390

由PONY大神品牌所推出的美妝蛋，感覺就能讓人信服！延展性非常好，不太吃粉底，不會硬但是是屬於比較扎實的，所以遮瑕也不錯，雖然在平價美妝蛋中價錢算高，不過也算是相當值得的！

▲尋找代購買可能會比較便宜喔～（圖／翻攝自PONY EFFECT官網）

＃Varpsys 美妝蛋，約NT＄50～70

說到平價美妝蛋大家腦中第一個想到大概就是這款韓國V牌美妝蛋吧！也是一款各方面表現都不錯的美妝蛋，十分中規中矩，身邊可以囤個兩、三顆交替使用，有非常多商家做代購，所以很好買，價錢超佛心！相對的也比較容易洗壞喔，不過也不會太心疼。

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