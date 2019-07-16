Ean部落閣／曼谷悅榕庄61樓高空酒吧超夢幻　透明步道有網美燈補光

文、圖／Ean

1994 年在普吉島開了首間度假村的悅榕庄（Banyan Tree），至今走過 1/4 世紀，除了頂級奢華的形象，同時還擁有重視環保與融入當地文化兩大特色，保持核心精神的同時，又持續在全球各地開枝散葉展現不同風貌。在悅榕庄 25 周年慶之際，我終於跟這個慕名許久的新加坡飯店品牌有了首次邂逅，在其近五十家度假村中，就從被形容為最好入手的曼谷悅榕庄（Banyan Tree Bangkok）開始這緣份吧！

▲放了不少新鮮花卉妝點的飯店大廳



▲從 56F 房間大片落地窗看出去的曼谷市景



這回在曼谷待兩個晚上，入住景觀絕佳的 56F 行政樓層套房，辦完住房手續還來不及好好看房間就把行李一丟，直衝 61F，來到去年剛翻修的高空酒吧 Moon Bar ，去搶日落後這城市的最後天光。真不愧是曼谷最棒高空酒吧之一，不只高度夠、空間設計的也好，讓人有聳立雲霄之感。此外，改裝之後的 Moon Bar 還規劃一小塊透明棧道，站在上頭不光賞景還能拍美照，酒店十分貼心架設一只被稱為網美燈的環形 LED 燈為客人補光，只要拿出手機就能拍下不錯的照片。

▲ 位於 61樓的 Moon Bar



晚餐，就直接在同樓層另一端的 Vertigo 餐廳享用四道式大餐，前菜、湯品、主餐與甜點，依據佳餚提供不錯的選酒，不過若跟我一樣不喝酒，可換成 Mocktail，我點了杯無酒精的 Mojito，剛好一解六月初暑熱，好友們的杯觥交錯，這璀璨如星的夜景在旁鋪展而開，儘管我沒喝酒，此刻也幸福的感覺飄飄然。現場燈光暗的很有氣氛，拍照不易，不過別擔心，會有專業人員手持相機與閃燈逐桌拍攝，尚未離席就能收到沖印出來與曼谷夜景同框的照片。

▲ 在高空露天高級餐廳 Vertigo 享用四道式精緻餐點



▲ 尚未離席就能收到餐廳幫客人拍攝的照片，相當貼心



每日不同味道 持續讓房間飄散舒心香氣

用完餐回房，終於能來好好欣賞我的第一間悅榕庄房間。我喜歡這間行政樓層套房，房間大小適中，儘管不是新飯店但因之前裝修過，因此狀態很好，風格舒適雅緻，特別是寬敞的浴室照明設計佳，別忘了加入酒店準備的沐浴鹽好好來泡個澡。悅榕庄對氣味的掌握是出名的，房間內同時準備了線香座與薰香精油，每天會換不同香味，入住當天是檸檬草，隔天是聞起來清新舒服的橘子，每當回房間或就寢時，我都會拿根火柴點燃一室的芳香，後來，這悅榕庄的香，也成為家裡香氣的一種。除了香味，同樣讓人期待的還有每天開床的小禮物，入住當晚放在床上的海龜，是來自悅榕庄旗下為提倡環境保護所成立的綠意拯救基金（Green Imperative fund），可愛又有意義。

▲ 空間寬敞雅緻的行政套房



▲ 開床後、窗簾拉上的房間一角



▲ 我很喜歡這間浴室，明亮舒適



曼谷的夜總叫人捨不得入眠，強力推薦到 60F 的 Vertigo TOO，那是一家今年（2019）才剛翻修調整型態的高空景觀沙發酒吧，我在那聽到近期最棒的 Live Band，歌手與樂團很具水準，幾首懷舊的英文金曲詮釋的好有味道又不過時。Live 表演結束後，緊接是美女 DJ 上場，音樂就是有種魔力，單靠著音符與節拍就能瞬間轉換氣氛。

▲ Vertigo TOO，若喜歡聽 Live Band 來這準沒錯



▲接著樂團時段的是美女 DJ 上場



超精緻的免費送洗服務

曼谷悅榕庄行政樓層，提供每天兩件衣服的免費送洗服務，晚上十一點我打電話到櫃檯詢問後，便把兩件襯衫放進送洗袋並擱在門口。隔天中午門鈴響，專人捧著一個籐籃，兩件衣服被紙包好還貼上一朵蘭花。我小心翼翼的打開，發現每件熨好的衣服裡還夾著紙板，我被這個精緻的服務大大驚艷，我搖搖頭微笑著心想：真不愧是悅榕庄。

▲讓我印象深刻的免費送洗服務



泰拳初體驗 玩真的！

城市裡的曼谷悅榕庄雖不像其他海島度假村佔地廣闊，但還是頗具度假感！除有貼心提供防曬用品的高空泳池，健身中心每天也安排了不同課程，來到泰國當然要把握難得機會來一次泰拳初體驗，參加的這場泰拳課程，我原以為只是教幾個動作稍做比劃，沒想到教練非常認真，從直拳、左右勾拳到踢腳，要求確實，非得使出渾身解數才能罷休，讓我與好友們都汗水大噴發，泰過癮！

▲ 高空泳池，一旁還提供防曬用品



▲ 換上飯店提供的泰拳褲，揮汗來場泰拳初體驗



入住行政樓層套房的客人，可選擇在 19 樓 Banyan Tree Club Lounge 或大廳樓下的自助餐廳享用早餐，大廳樓下自助餐的菜式較多，不過在 Lounge 吃又較清幽，各有優點，好在我是住兩晚，都能體驗到。兩者都有提供現做料理，品嚐一下泰式庶民早餐，簡單但好滋味，不會失望。

▲ 19F Club Lounge 的早餐



▲ 19F Club Lounge 提供的現做餐點服務



▲ 大廳樓下的自助餐廳



悅榕集團進軍台灣

今年起在台灣，也能就近體驗悅榕的頂級服務！由來自泰國的 Spa 經理率領團隊提供服務的瑞穗春天悅椿Spa，今年三月起進駐位於花蓮的瑞穗春天國際觀光酒店。此外，悅榕旗下主打親子客群的悅椿（Angsana）酒店未來也將在台南安平港帶來全台第一個悅榕品牌的酒店，相當期待！

▲曼谷悅榕庄的 SPA 館



▲ 行政樓層的客人在下午可到 19F Club Lounge 享用免費的下午茶



/ Info. /

曼谷悅榕庄（Banyan Tree Bangkok）

網站 | 臉書

地址：21/100 South Sathon Road Sathon Bangkok 10120, Thailand

電話：+66-2679-1200

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作者：Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！