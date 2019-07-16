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跟失眠、睡不好說再見！5個助眠妙招讓你睡好覺　從呼吸就能改善

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▲5個助眠妙招讓你跟失眠說再見！（圖／翻攝unsplash）

▲現代人有失眠困擾的比例越來越高。(圖／翻攝自Unsplash)

編輯／Eve

現代人生活步調快、工作壓力大，加上3C產品藍光影響等各種原因，失眠變成另類文明病，越來越普及，甚至曾有統計，全台每5人內就有1人有失眠困擾，好好睡一覺變成許多人渴求的願望。想要改善失眠、睡不好的狀況嗎？快來試試這5個助眠小妙招，改善睡眠狀況吧！

▲5個助眠妙招讓你跟失眠說再見！（圖／翻攝unsplash）

▲由瑜珈冥想呼吸法延伸而來的「478呼吸法」可幫助放鬆、助眠。(圖／翻攝自Unsplash)

1.瑜珈冥想延伸的「478呼吸法」
有個由美國哈佛醫學博士安德魯韋爾發明的「478呼吸法」，透過4組7秒鐘呼吸法，練習6～8個星期就能熟練掌握，幫助放鬆舒眠，而這套呼吸法也是由瑜珈冥想時常用的呼吸法延伸而來。

第一個7秒先用肚子深深吸氣，同時由下而上感受身體，由腳趾到膝蓋、髖骨、腹部到肩膀、頸部、頭部，想像身體每一個部位都彷彿充滿陽光和活力。
第二個7秒要屏住呼吸，想像身體的每個部位漸漸地安靜、放鬆下來。
第三個7秒要呼出氣，想像身體慢慢釋放所有壓力及負面情緒。
第四個7秒再次屏住呼吸。

將這4個呼吸動作重複做個2～3次，只要熟練掌握了呼吸法，很快就能感覺到效果。

▲5個助眠妙招讓你跟失眠說再見！（圖／翻攝unsplash）

▲AROMATHERAPY ASSOCIATE 晚間舒緩沐浴油，55ml，NT$2,600；NEOM 舒緩恬睡極致美肌香氛蠟燭，140g，NT$1,900。(圖／品牌提供)

2.善用安神助眠的香氛或精油
市面上也有越來越多的香氛蠟燭、薰香、香氛噴霧、精油等產品，不僅僅有室內芳香的效果，更透過香氣幫助舒緩、穩定情緒，讓人感到療癒、身心放鬆，更容易進入睡眠狀態。像是被暱稱為AA的英國芳療品牌AROMATHERAPY ASSOCIATE很經典的晚間舒緩沐浴油，和香氛品牌NEOM最著名的舒緩恬睡香氛系列都是赫赫有名的助眠香氛。

3.換用真絲材質睡衣、眼罩
可試試把睡衣、眼罩換成真絲材質，真絲材質涼爽又柔軟，不僅觸感舒適，遮光性也很好，如果經費可負擔的人，可以把寢具也換成真絲材質，為睡眠營造更舒適的狀態。

▲5個助眠妙招讓你跟失眠說再見！（圖／翻攝unsplash）

▲睡前可以喝杯溫牛奶或是吃香蕉、堅果等助眠食物。(圖／翻攝自Unsplash)

4.睡前吃助眠食物
有些食物內含的營養素成分有助眠效果，像是睡前可以喝一杯溫牛奶，或是吃富含色胺酸與礦物質鎂的香蕉和杏仁、燕麥等堅果類穀物，都能讓人感到保責、放鬆，並穩定神經，幫助誘發睡眠和有利於深度睡眠。

5.助眠的APP
3C產品發達的現在，APP種類也很多元，當然也有許多設計來幫助睡眠的APP，像是「MellowME」、「潮汐」、「白噪聲3D」、「深度睡眠音樂盒」等APP，都是擁有眾多好評的助眠APP。

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關鍵字：

失眠, 淺眠, 睡不好, 睡眠, 睡覺, 助眠, 呼吸法, 瑜珈, 助眠食物, 香蕉, 杏仁, 牛奶, 燕麥, APP
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