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Jennie、楊丞琳都在綁出鏡率超高的「丸子頭」　5招技巧是關鍵，不怕像道姑

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夏天到了～台灣悶熱濕黏的天氣，丸子頭絕對是最清爽的髮型，最近從許多女星的IG上，都可以看到各式丸子頭造型，像是秀智、楊丞琳、吳謹言、Blackpink的Jennie、IU等等，丸子頭的出鏡率超高，想要綁出可愛俏皮不呆板的丸子頭，以下幾招請記好了！

1. 做好造型打底

想要創造時髦感的清爽包頭，首要不能綁的太工整，使用造型品將頭髮做好分層打底後，髮根呈現蓬鬆感，後續綁起來更能有鬆軟的效果！

2.用手當梳子

為了避免綁起來太整齊像道姑，不要用梳子輔助綁髪，直接用手指代替，用手指抓順、綁起馬尾，更能創造隨性自然的效果。

3.馬尾位置是關鍵

包頭好看與否，馬尾頂部位置很重要，太高容易像道姑、太低則會過於老氣，注意「下巴、耳朵和包頭處需呈一直線」，包頭綁起來才會完美！

4.加上捲瀏海或捲髮絲

想要顯臉小，記得幫前額和雙頰兩側留幾絲頭髮，使用造型夾做出捲度，或是噴上造型品、以手心握住靜待幾秒，讓兩頰旁的頭髮更有飄逸感。

5.搭配飾品

想增加活潑可愛的減齡感，可以搭配今年最流行的珍珠飾品夾在側邊，或是在丸子頭上綁髮帶，十足是本季的大勢造型。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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