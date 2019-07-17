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要價6萬元的Off-White X Nike神鞋即將少量補貨，加碼推出芝加哥限定T

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編輯／Duke

Off-White主理人Virgil Abloh為個人芝加哥藝術展「Figures of Speech」，而特別設計的Off-White X Nike Air Force 1「MCA」發售後，似乎又有雙方的聯名服飾曝光，並且根據IG爆料帳號@dropinfos的消息指出，已售鑿的Off-White X Nike Air Force 1「MCA」，也將會進行少量的補貨。

▲OFF-WHITE X NIKE MCA、T-Shirt。（圖／翻攝自IG@dropinfos、@py_rates_、Sneakernews、atmos）

▲OFF-WHITE X NIKE MCA、T-Shirt。（圖／翻攝自IG@dropinfos、@py_rates_、Sneakernews、atmos）

▲新曝光的雙方聯名款T-Shirt。（圖／翻攝自IG@dropinfos）

▲OFF-WHITE X NIKE MCA、T-Shirt。（圖／翻攝自IG@dropinfos、@py_rates_、Sneakernews、atmos）

▲Off-White X Nike Air Force 1「MCA」將進行補貨。（圖／翻攝自IG@dropinfos）

根據IG@py_rates_的爆料，Off-White與Nike的聯名款T-Shirt，是為了慶祝Off-White X Nike Air Force 1「MCA」的發售，並且將會推出2款主題圍繞在芝加哥上的設計，其一為高樓大廈搭配Nike Swoosh（勾勾）的圖案，另一個則是以文字的Nike Lab Chicago為主，預計售價皆為美金70元（約台幣2,100元）不過，目前還沒有發售的消息。

▲OFF-WHITE X NIKE MCA、T-Shirt。（圖／翻攝自IG@dropinfos、@py_rates_、Sneakernews、atmos）

▲OFF-WHITE X NIKE MCA、T-Shirt。（圖／翻攝自IG@dropinfos、@py_rates_、Sneakernews、atmos）

▲2款主題圍繞在芝加哥的T-Shirt。（圖／翻攝自IG@py_rates_）

然而，當時發售的Off-White X Nike Air Force 1「MCA」因數量過於稀少，導致轉售市場價格一直都在美金2,000元（約台幣6萬元）左右徘徊，如今將要迎來少量補貨，也給了想要的朋友再一次的機會，預計將於7／20至7／21在芝加哥的ComplexCon推出。

▲OFF-WHITE X NIKE MCA、T-Shirt。（圖／翻攝自IG@dropinfos、@py_rates_、Sneakernews、atmos）

▲OFF-WHITE X NIKE MCA、T-Shirt。（圖／翻攝自IG@dropinfos、@py_rates_、Sneakernews、atmos）

▲以藍色調搭配銀勾勾的Off-White X Nike Air Force 1「MCA」。（圖／翻攝自Sneakernews）

此外，日本知名球鞋店鋪atmos近期也公開與Nike合作的「Animal 3.0」系列，這次的焦點將放在虎紋、豹紋以及長頸鹿紋的鞋面設計上，而絨面材質則是維持以往的傳統，雖然已經於7／13在日本率先發售，但該系列將會登陸7／20的芝加哥ComplexCon販售，所以有計畫去會場的朋友千萬別錯過了。

▲OFF-WHITE X NIKE MCA、T-Shirt。（圖／翻攝自IG@dropinfos、@py_rates_、Sneakernews、atmos）

▲OFF-WHITE X NIKE MCA、T-Shirt。（圖／翻攝自IG@dropinfos、@py_rates_、Sneakernews、atmos）

▲OFF-WHITE X NIKE MCA、T-Shirt。（圖／翻攝自IG@dropinfos、@py_rates_、Sneakernews、atmos）

▲由上至下，分別為虎紋、豹紋以及長頸鹿紋。（圖／翻攝自atmos）

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關鍵字：

Off-WhiteVirgilAbloh芝加哥Nike, AirForce1, MCA, ComplexCon, 日本, atmos, Animal
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