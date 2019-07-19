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除了甘蔗男妳還要認識這些水果系男孩　談戀愛小心龍眼男、極品是櫻桃男

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編輯／JJ　圖／翻攝自Pixabay、Pinterest

最近有關「甘蔗男」的用語又開始流行起來，簡言之，就是形容一個男生和女生在一起時，初期很甜，後期就跟甘蔗一樣，越來越沒味道，最後還剩渣，以此形容交往前、後期判若兩人的渣男。其實除了甘蔗之外，還有很多種水果可以形容喔～好的壞的通通有，一起來看看吧。

▲水果男。（圖／Pinterest）

＃鳳梨男

鳳梨有著刺刺的果皮，果肉酸酸的，鳳梨男總是習慣語帶攻擊，講話酸溜溜，雖然果肉是好吃的酸甜味道，但是吃多了還會刮舌頭呢，不是很討人喜歡的類型。

＃龍眼男

龍眼男的外表看起來很平庸，裡面卻是甜滋滋，富有內涵，對待他人很貼心，漂亮的女生通常都喜歡這型的，不過當你深入了解他，會發現其實他的內心深處堅硬又腹黑。

▲水果男。（圖／翻攝自Unsplash、Pinterest、pixabay）

＃楊桃男

相信楊桃還是有他的客群在，不過大部分的人都不太喜歡吃吧？雖然長得漂亮，但就是標準的中看不中用，拿來裝飾還比較實用。

＃榴槤男

榴槤表面充滿尖刺又硬梆梆的外殼，給人一種難以接近、危險的感覺，價錢也比較貴一點，但是不要看他這樣，如果你突破重重關卡走進他心裡，會發現金黃、香濃的果肉，軟綿綿的超可口，雖然不是每個人都敢吃，但是敢吃的人絕對是值得的！

▲水果男。（圖／翻攝自Unsplash、Pinterest、pixabay）

＃香蕉男

從顏色來看，香蕉感覺就很活潑、陽光，渾身散發香氣，剛相處時可能會覺得很棒，嚐到戀愛的青澀感，不過他腐爛的速度很快，很快就會變爛變臭，還會招惹一堆小蠅子。

＃櫻桃男

如果說榴槤男是極品，那櫻桃男就是極品中的極品，幾乎是男神的等級，外表好看，滑滑的、紅通通的，咬下去後酸甜感湧上心頭，對另一半肯定是最好的，不過這種男人太搶手了，而且總是在大缺貨。

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關鍵字：

男女, 感情, 水果男, 甘蔗男
fashion.net

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