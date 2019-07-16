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林依晨「冰裂禮服」露美背　驚艷紅毯全靠台灣新銳設計師操刀

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▲▼台北電影獎大使林依晨。（圖／記者黃克翔攝）

實習記者邱宜佳／台北報導 

林依晨上周以台北電影節大使出席頒獎典禮，一襲平口禮服露出美背，辣翻全場，讓人非常驚艷，而這件黑白印花禮服，其實是出自台灣設計師簡君嫄之手，可說是身體力行地超挺台北電影節！

▲台北電影獎，頒獎人林依晨。 （圖／記者林敬旻攝）

▲林依晨穿上C JEAN冰裂禮服，大秀美背。（圖／攝影中心）

操刀林依晨禮服的台灣設計師簡君嫄，2018年10月正式創立品牌C JEAN，目前共推出兩季作品。林依晨穿著的為2019秋冬系列，黑白印花是冰裂圖案，由再生羊毛手工打造而成，除漂亮外更間接傳達極圈冰川快速融化的大自然問題。

▲▼台北電影獎大使林依晨。（圖／記者黃克翔攝）

▲簡君嫄擅長立體剪裁與緹花工藝，禮服設計簡約但細節精緻。（圖／攝影中心）

C JEAN的中文音譯為「希簡」，代表希望與簡單。簡君嫄期許透過設計來傳達社會議題，鼓勵大家對大自然環境觀察。她擅長立裁與緹花工藝，作品雖簡單俐落但細節非常精緻，本季更是唯一受邀參加上海高訂周的台灣品牌。

▲▼台灣新銳設計師簡君嫄。（圖／C JEAN提供）

▲簡君嫄自創品牌C JEAN（右）設計靈感來自大自然元素。（圖／品牌提供）

2019秋冬系列「break－零」，主要呈現的是設計師簡君嫄多年來對於極圈氣候變化的反思，break代表著永續，而零則是消逝歸零或重新輪迴的意義。

以永續為出發點，利用再生羊毛纖維去開發自有布料。簡君嫄用布料的顏色來代表冰川融化的各個過程；像是白色代表累積的冰雪；黑白色交織為冰裂的陰影；藍白色為海洋與浮冰；綠黑色則是冰川融退產生的綠海洋及黑色岩石；藍色則代表一整片汪洋大海。

▲▼台灣新銳設計師簡君嫄。（圖／C JEAN提供）

▲透過不同顏色及立體剪裁，表現冰裂的衝突美感。（圖／品牌提供）

▲▼台灣新銳設計師簡君嫄。（圖／C JEAN提供）

▲綠海洋與黑色岩石概念呈現在禮服設計上。（圖／品牌提供）

▲▼台灣新銳設計師簡君嫄。（圖／C JEAN提供）

▲深藍海洋用絲絨材質製成，展現溫柔低調風範。（圖／品牌提供）

設計雖簡約，細節則是非常講究，舉例來說會在領口及裙尾利用褶子概念及相對長短做變化，簡單營造個性。模特兒的帽飾也是看點之一，與品牌Alexandria合作，該品牌帽飾皆在鹿港企業製造生產，畫龍點睛之餘，更創造又一次讓台灣時尚產業被看見的機會。

▲▼台灣新銳設計師簡君嫄。（圖／C JEAN提供）

▲▼台灣新銳設計師簡君嫄。（圖／C JEAN提供）

▲純白禮服配合台灣製造的帽飾，簡約卻不失設計感。（圖／品牌提供）

▲▼台灣新銳設計師簡君嫄。（圖／C JEAN提供）

▲▼台灣新銳設計師簡君嫄。（圖／C JEAN提供）

▲帶有軍裝風格的禮服，展現帥氣俐落的風格。（圖／品牌提供）

關鍵字：

林依晨, 台北電影節, 台灣設計師, 新銳設計師, 簡君嫄, C JEAN, 希簡, 上海高訂周
fashion.net

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