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解密網紅的超現實生活　去掉修片、濾鏡才是真實人生

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螢光幕前或是社群上的網紅、部落客，總是展現完美的一面，高檔餐廳、名牌、出國，宛若社交名媛的人生，其實背後需要很多努力與付出。若說演員是「台上十分鐘，台下十年功」，那麼網美的每張照片也都是來自上百張照片的精選。所謂豪華人生的展演，一種是家境好，一種是耕耘有成，能得到品牌青睞有贊助支撐，還有另一種我知道的網美，則是借貸撐場。

▲（圖／達志影像）

粉絲愛你，更愛你經營出來的人生

社群興起，代表自媒體的分眾越來越細，每樣產品也能在不同平台上找到更精準的受眾。曾有人說：「網紅真好賺，PO文就有錢！」這種可以任性挑廠商，收錢還要讓廠商看臉色上稿的KOL，只有1％的比例，多數的網美都落在「100則貼文中，只有1則有收入」的景況，甚至很多呈現倒貼的狀態。

每個KOL的養成都不容易，持續經營內容，Facebook、Instagram、Youtube等不同平台，所需要的內容都不盡相同，若要每個平台都去耕耘，這已經不是一個人的事，得要一個團隊在後頭撐著。加上演算法不斷調整，過往的臉書紅利帶來的人潮、錢潮不如既往，Facebook被Instagram、Youtube、LINE帶走不少人潮，但仍有其社群強勢之處，包括內容的擴散力、影響力，臉書仍可說是最大的開放式傳播戰場。

社群的起源「部落格」更是有許多網紅仍持續經營，網紅要在每個類別中被看見，除了要持續耕耘話題，也要帶領粉絲一起成長，像是從單身、結婚到生子，都要時時紀錄。過去高唱「單身真好」的網美，現在每天分享曬寶生活，這樣的形式之下，有些粉絲會流失，相對也會帶來新的觀眾。

不管是網紅自己的人生變化，或是歷經不同社群平台的轉換，唯一不變的就是網紅必須持續不懈的產出新內容，包括文字、圖像、影音……等，擅長文字的人可以自產內容、寫出打動人心的故事，擅長圖像的人則用心耕耘視覺張力，若是以影音為主的KOL，則得付出大量的拍攝和剪輯時間。

除了不斷推出更新、更有創意的文字、圖像和影音，網紅還得要與時俱進，在第一時間學會現在流行的元素，比方說Instagram限時動態的最新玩法或特效等，照片自己拍不夠美時，也得自掏腰包外發專業攝影團隊。

想要當好網紅，內在與外在必須同時兼具。記得有一次我在粉絲團發起「每週運動日」活動，整體貼文成效不錯，但當同一套運動服穿了三次之後，就收到粉絲來訊說：「是不是都穿同一件衣服？」甚至有些太自然呈現的照片，反而造成了「掉粉」現象，原來粉絲愛的除了我們的文字，也愛我們經營出來的人生。

社群是經過修片的KOL展演，去掉濾鏡才是真實人生

經營這樣的完美人生需要什麼？除了個人魅力，最直接的就是「錢」，除了那1％的網紅，還有受到品牌邀請體驗的網美，多數人得不斷精進自己的能力、花錢去經營平台，守住流量、創造流量之後，才能吸引到品牌的注目。

有一次朋友在網路上買彩妝，面交時發現賣方是網紅，聊起天來發現，對方因為知名度不夠，雖然常受邀出席美妝活動、獲得彩妝品，但只有一兩隻的公關品，根本不夠拍整套的試色。為了拍試色文，這位網紅會去專櫃買下全套，拍完試色影片後再上網轉賣。這樣的人生，讓她一度負債百萬。

以卡養卡去撐一場網美夢，聽到這件事我大吃一驚，朋友後來還去查看她的粉絲專頁，大概就是兩千多人的粉專，也看到她受邀參加小型發表會的背板照，原來美麗背後不只是一百張照片，還是百萬的代價。

這篇的最後，我想說的是，想一想人生的目標到底是什麼，去做自己擅長的事，「網紅」生活只是其中一部分，自己的人生仍是自己的，比起在社群上曬幸福、曬亮麗，真正把日子過好才最重要。

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關鍵字：

wazaiii, 觀點, 潮流, fashion, 網紅, 社群, instagram
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