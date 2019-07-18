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雙門大衣櫃不到5千元　IKEA絕版品出清破千項商品5折起

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▲IKEA 2019年中絕版品出清。（圖／IKEA提供）

▲IKEA 7／18起推絕版品出清特惠。（圖／IKEA提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

夏日居家換季就看這檔，IKEA從7／18至8／7期間，推出年中「絕版品出清」活動，主打扶手椅、衣櫃等大型傢俱，以及部分家飾品與寵物用品等，超過千項絕版單品特價5折起，新生與社會新鮮人安置住所，也能趁此波輕鬆入手。

天氣越來越熱，許多民眾在家躲避酷暑，順便把家裡的空間變得更悠閒整齊，本次出清商品2大重點，包括「整齊收納的儲物空間」與「放空充電的小角落」，開門不佔空間的TRYSIL滑門衣櫃，外表乾淨清爽，能適合所有居家風格，原價6,290元，出清價4,990元，大容量不到5,000元就能帶回家。

▲IKEA 2019年中絕版品出清。（圖／IKEA提供）

▲TRYSIL滑門衣櫃。

而家中不可或缺的椅子、凳子、推車等也有促銷，松木製的INDUSTRIELL長凳有獨特木紋，放在落地窗邊或陽台，便可創造一個專屬於自己的小角落，原價2,990元，出清價1,990元；多用途的YPPERLIG扶手椅，可在室內與戶外使用，原價1,990元，出清價890元。

▲IKEA 2019年中絕版品出清。（圖／IKEA提供）

▲INDUSTRIELL長凳。

▲IKEA 2019年中絕版品出清。（圖／IKEA提供）

▲YPPERLIG扶手椅。

針對寵物用品系列，本次也推出較大型的出清回饋，包括原價599元的LURVIG寵物床，特價199元，含防水布套，可避免黏附狗毛和貓毛；原價699元的寵物專用毯，特價399元，以及具有透明窗的寵物旅行袋，也推出原價899元，特價449元的特價。

▲IKEA 2019年中絕版品出清。（圖／IKEA提供）

▲RÅSKOG土耳其藍推車原價899元，特價799元。

▲IKEA 2019年中絕版品出清。（圖／IKEA提供）

▲透明窗的寵物旅行袋。

關鍵字：

IKEA, 絕版品, 出清, 促銷
fashion.net

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