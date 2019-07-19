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學韓妞畫眉秘技！自然霧眉or立體濃眉，一支眉筆就搞定

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▲▼學韓妞畫眉秘技。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲眉毛能決定第一印象。（圖／翻攝Krystal IG、品牌提供）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

眉毛是五官立體的關鍵，不論是根根分明的立體眉流，或是自然服貼的柔霧眉，依照眉毛條件選擇適合自己的眉彩單品最為重要。眉毛說難不難，搞懂深淺用色與描繪手法，其實一點都不難。

▲▼學韓妞畫眉秘技。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

自然霧眉

眉粉的妝感自然，但又擔心眉粉刷無法精準勾勒眉型嗎? CLIO推出眉粉壓製而成的眉鉛筆，柔軟細緻的眉粉質地，搭配筆狀設計，新手或老手都能畫出自然眉型。

上妝時先用筆尖從眉毛中段開始描繪眉型，接著將眉鉛筆放平，用筆尖側面填補眉毛細縫，細緻的眉粉均勻顯色，再用筆尖細細描繪眉流，最後再用順眉刷調整毛流，打造宛若天生的自然霧眉。

▲▼學韓妞畫眉秘技。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

立體濃眉

想要擁有立體小臉，你該試試立體濃眉，獨特斜角刀型筆頭，特別適合描繪立體感，筆芯軟硬度適中，加上雙色斜角眉筆，可依深淺濃淡勾勒眉型。

可以先用眉刷逆刷眉毛，製造出天生的立體毛流，再用斜角眉筆描繪眉毛空隙，要從眉頭一根根往”上”描繪，讓眉毛根根分明，並用眉筆輕輕填補眉毛的空隙，塑造毛流感。

▲▼學韓妞畫眉秘技。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲MAYBELLINE 宛若真眉柔霧塑型眉膠筆，280元。

▲▼學韓妞畫眉秘技。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲CLIO 不斷電持色粉蠟眉鉛筆，390元。▲▼學韓妞畫眉秘技。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲ettusais 魅惑心機眉粉筆(天鵝限定版)，480元。

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關鍵字：

眉毛, 眉筆, 眉粉, 眉彩, 韓妞, 技巧
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