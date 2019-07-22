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陳妍希公開私下消水腫秘訣！每天都要泡澡排毒、絕對不吃泡麵

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▲陳妍希。（圖／品牌提供、陳妍希IG）

▲陳妍希回台參加美度表花雨系列活動，宛如女神降臨。（圖／品牌提供、陳妍希IG）

記者鮑璿安／台北報導

陳妍希和大陸男星陳曉結婚三年，如今已經升格人母，卻還是給人清新美麗的少女形象。此次回娘家出席MIDO美度表全新花雨系列活動，身材體態保持得宜。談到消水腫方法相當有一套，不過關於飲食的忌口事項，陳妍希則是笑笑回答，「我很多都不碰，唯獨它戒不掉。」

▲陳妍希。（圖／品牌提供、陳妍希IG）

▲陳妍希。（圖／品牌提供、陳妍希IG）

▲陳妍希堅決不碰泡麵，維持好身材。（圖／品牌提供、陳妍希IG）

大家都知道，陳妍希為了擺脫水腫體質下了不少功夫，就像節目《忘不了餐廳》中播出的，點菜直接不放鹽，飲食把關相當嚴格。被問到堅決不碰的食物，陳妍希二話不說回答，「泡麵。」她笑著表示，「因為不想變成木乃伊，真的很久沒碰了。」不過意志力堅定的她，也有戒不掉的食物，「麵包是我的剋星！實在太好吃了，可是真的是很胖。」

其實陳妍希私下對於消腫很有一套，水腫主要原因就是淋巴循環效果低下，體內比較容易囤積水分，堆積各種體內的廢物無法順利排出，臉部就容易水腫。她提到，「我各種方法都嘗試過了，不管是中醫、按摩、飲食，都希望能夠健康一點。」

▲陳妍希。（圖／品牌提供、陳妍希IG）

▲陳妍希私下最愛泡澡消腫法。（圖／品牌提供、陳妍希IG）

至於最有效消水腫的一項運動，陳妍希則表示，「目前找到一個不錯的瑜伽老師，所以最近都在練瑜伽，大概一個禮拜兩至三次。」因為瑜伽可以更好地幫助排毒以及燃脂，坦言運動還是最棒的瘦身方式。

除此之外，陳妍希也大方分享新接觸的消腫法，「最近愛上泡澡。」泡澡除了可以消除一天的疲勞，也能夠加速循環代謝，加入些許沐浴油還能夠兼顧保濕肌膚的功效，十分推薦粉絲嘗試。

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關鍵字：

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