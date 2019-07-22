美甲養護貴鬆鬆？居家手部護理6步驟跟著做　養出纖纖美指不求人

▲想要養出細緻光滑的美手，不一定要花大錢去沙龍，只要掌握要點在家也可以自己養護。(圖／品牌提供、翻攝unsplash，以下同)

記者張毓容／台北報導

女生愛漂亮，不侷限於臉蛋和體態，就連手指、腳趾等小細節都要美美的才可以，更有許多人都有定期做指彩、光療的習慣，但長期下來，手部肌膚、指緣容易乾燥起死皮，若是去美甲沙龍保養，免不了又要花一筆，想要自己在家做手部護理又不知道從何下手嗎？快跟著全球知名美甲沙龍品牌OPI提點的居家手部養護6個重點步驟，在家也能享受沙龍級的護理保養，養出纖纖美指不求人。

Step 1：先軟化乾燥粗糙硬皮

首先塗抹指緣軟化霜於指緣肌膚周圍如硬皮、厚繭的地方，停留約30秒後擦拭。

Step 2：去除老廢角質

使用手部去角質霜或磨砂膏輕輕按摩手部至手臂，並加強於指關節、指尖部位，全程按摩約2分鐘後，使用熱毛巾將去角質霜去除。

Step 3：敷上修護膜並熱敷

先使用保濕修護膜塗抹於手背到手臂，再以熱毛巾將全手包覆起來，等大約5～10分鐘後，取下毛巾並用毛巾清潔手部及手臂。

Step 4：使用修護霜滋養肌膚

均勻塗抹手部密集修護霜於手部直至手臂後，定點按摩手掌、手腕及手臂直到手部修護霜吸收。另外可針對特別暗沈部位，使用修護霜加強厚敷，再將多於份量擦掉，慢慢按摩至吸收。

Step 5：保養精華油滋潤指緣

使用指甲清潔液先清潔指甲表面髒污，取適量指緣油或手部修護精華塗抹於指緣肌膚，以畫圈方式輕按至吸收。若是想順便擦甲彩，則先上色後再使用指緣油。

Step 6：鎖住水分及保養成分

待指緣上的精華吸收得差不多，使用深層保水噴霧噴灑於手部，做最後的鎖水程序。

可搭配這些手部護理品：

▲SUQQU 香氛潤澤護手霜 GC，SPF25/PA+++，90 g，NT$1,500。



帶著生薑＆柑橘限定香味的SUQQU香氛潤澤護手霜GC，添加保濕美容成分、帶油質成分和紫外線防曬劑的保濕膠囊，可防止水分蒸散，持續滋潤，讓肌膚光滑又彈嫩。



▲東森自然美 Dr. NB-1標靶水光胜肽手部精萃液，5ml，NT$1,200。



東森自然美Dr. NB-1標靶水光胜肽手部精萃液添加許多保濕補水、抗皺成分，可修護乾燥龜裂與關節黯沉的粗糙型手部肌膚或敏感型手部肌膚，嫩白並淡化細紋。

▲OPI 古布阿蘇深層保水噴霧，112ml，NT$750。

OPI結合專業臉部保養與抗老肌膚科技打造出「Pro Spa古布阿蘇專業手足修護系列」，以古布阿蘇、白茶萃取與酪梨油複合精華為主要成分，清爽輕盈細緻的深層保水噴霧，容易滲透吸收，讓肌膚隨持保持水嫩感，解決乾燥問題。

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