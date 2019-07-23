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女星親試「16：8斷食法」瘦一圈！營養師：這幾種人不適合

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▲▼女星「16：8斷食法」瘦身超有感。（圖／翻攝自FB、Unsplash）

▲女星產後甩肉難度高，飲食控制和運動不可少。（圖／翻攝自侯佩岑、大S FB）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

最近女星圈瘋「16：8」斷食法，據說將一日三餐控制在8小時內，其餘16小時保持空腹狀態，這樣飲食方式超有成效，像是侯佩岑就靠這招在產後大甩肉，大S和名媛林牧潔也都是輕斷食愛好者。

▲▼女星「16：8斷食法」瘦身超有感。（圖／翻攝自FB、Unsplash）

▲生完第二胎後，靠著飲食控制居然比懷孕前還瘦。（圖／翻攝自侯佩岑FB）

侯佩岑分享每天8小時內完成三餐，剩下的16小時可以喝水、黑咖啡，讓身體有充足時間消化食物和熱量。她的方式盡量把早餐延到晚一點吃，三餐盡量以雞胸肉和青菜為主食。

營養師分享，輕斷食是利用減少進食的頻率，拉長空腹時間來代謝掉多餘的脂肪，以達到減重的目標。斷食不僅能讓腸胃系統休息，還能使肝、腎進一步排出毒素，斷食過程更會消耗體內水分，因此體重下降很顯著。

▲▼女星「16：8斷食法」瘦身超有感。（圖／翻攝自FB、Unsplash）

▲輕斷食期間，必須攝取優良蛋白質。（圖／Unsplash）

在輕斷食期間，應均衡飲食且多補充水分，以高纖、低脂和清淡口味為原則，營養師分享8小時內進食的方法難度不算高，但必須注意8小時內所攝取的熱量不能低於1,000卡，才能足夠一天所需能量。輕斷食不適合糖尿病患者、孕婦、胃潰瘍、低血壓或活動量強的人士，實行前請先詢問醫師意見。

▲▼女星「16：8斷食法」瘦身超有感。（圖／翻攝自FB、Unsplash）

▲輕斷食讓她變輕盈，整個人更有精神。（圖／翻攝自林牧潔FB）

想要快速甩肉，除了實施斷食法外，建議搭配運動，三餐也要攝取足夠蛋白質，才不會恢復飲食後復胖，多動也能提振精神，即便是瘦也很有氣色。

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關鍵字：

瘦身, 輕斷食, 女星
fashion.net

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