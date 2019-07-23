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網跪求《我們不能是朋友》周惟惟唇膏色號　彩妝品牌回應了

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▲▼網求《我們不能是朋友》周惟惟唇色。（圖／翻攝自愛奇藝、FB、）

▲《我們不能是朋友》劇中郭雪芙的唇色和髮型，都引起粉絲高度關注。（圖／翻攝自愛奇藝台灣）

台劇《我們不能是朋友》熱播，最新一集迎來新高潮，霸氣褚克桓（劉以豪飾）見到心愛的惟惟（郭雪芙飾）試婚紗，不僅打翻醋罈子且被迷到神魂顛倒，除了劇情引發熱議外，周惟惟唇色更引起網友敲碗求色號。

▲▼網求《我們不能是朋友》周惟惟唇色。（圖／翻攝自愛奇藝、FB、）

▲▼網求《我們不能是朋友》周惟惟唇色。（圖／翻攝自愛奇藝、FB、）

▲郭雪芙的微笑唇很有個人特色。（圖／翻攝自郭雪芙FB）

究竟讓褚克桓瘋狂的「惟惟色」究竟是哪一支唇膏，日前法國嬌蘭為大家揭密，原來劇中郭雪芙皆使用嬌蘭唇膏。品牌表示，想要擁有像惟惟一樣的彈潤雙唇，建議先用「皇家蜂王乳微笑拉提美唇精萃」厚敷，再用「紅寶之吻高訂唇膏#N520 」為唇色打底。

▲▼網求《我們不能是朋友》周惟惟唇色。（圖／翻攝自愛奇藝、FB、）

▲KISKISS 法式之吻 華麗絲霧唇膏，#M375，1,350元。

▲▼網求《我們不能是朋友》周惟惟唇色。（圖／翻攝自愛奇藝、FB、）

▲KISKISS 法式之吻 華麗絲霧唇膏，#M347，1,350元。

唇色部分則運用橘紅色系的「KISSKISS法式之吻華麗絲霧唇膏#M347」混搭乾燥玫瑰色系「KISSKISS法式之吻華麗絲霧唇膏#M375」，用兩款調和出雪芙專屬的「惟惟色」。
▲▼網求《我們不能是朋友》周惟惟唇色。（圖／翻攝自愛奇藝、FB、）

▲郭雪芙擁有讓人想親一口的美唇。（圖／翻攝自郭雪芙FB）

總結以上，想做出微笑美唇，「保濕」是基本功，接著可視本身唇色處理，若唇色偏紅或暗沉，可用手邊多餘的粉底做輕度遮瑕。若你雙唇較沒有血色，建議用乾燥玫瑰色打底，接著選擇偏橘紅色調唇膏，帶橘的紅色不僅看起來減齡，且有非常好的顯白效果。

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關鍵字：

我們不能是朋友, 周惟惟, 郭雪芙, 劉以豪, 唇色, 嬌蘭, 唇膏
fashion.net

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