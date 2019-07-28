2019年正夯6款「橘色系」髮色　泫雅這款超顯白，染完顏值大加分

2019大勢流行髮色非「髒橘色」莫屬拉！自從泫雅染了一頭髒橘髮色後，IG、小紅書上就可以看到各式橘色系髮色～ 夏天染一頭橘色系髮色可以顯皮膚白，又能襯托顏值！想要下手染髮，卻又不知道該從哪個色調下手，就一起來看看，歐妮們橘色系髮色的魅力吧～

2019橘色系染髮：髒橘色

2019泫雅的招牌髮色「髒橘色」，是今年討論度最高的髮色！顏色偏灰棕，帶點髒感，更可以顯皮膚白皙，長捲髮搭配波浪大捲髮，看起來更適合夏天了～

2019橘色系染髮：淺橙髮色

現在染上淺橙髮色，人人都可以有聖經歐妮的高顏值，淺橙髮色很適合不敢染太過明亮髮色的人！低調又不失時尚的淺橙色，最適合不敢漂髮的人了！

2019橘色系染髮：粉橘色

可愛的粉橘髮色，是許多人的夢想清單，高明度的色系，去黃顯白，白裡透紅，散發出溫暖的感覺！不管走到哪裡都可以隨時散發出迷人的魅力～

2019橘色系染髮：亮橘色

個性十足的髮色，在陽光底下像極一顆橘透透的橘子！染一頭亮橘髮色，不管是長短髮都可以輕鬆駕馭～不過高明度的髮色，很容易因為妝容跟本身膚色，而有些出入！建議白皮膚的小姊姊先下手，試看看這頭高調髮色～

2019橘色系染髮：橘棕色

前陣子看劉仁娜的「觸及真心」，他的髮色超級美，原來同樣也是橘色＋棕色，但跟髒橘色不同的是這個颜色棕色調會更重，整體看就是棕色透了一點橘色的感覺，超級有氣質，染完直接化身小姐姐！

2019橘色系染髮：橘紅色

相信不少看過「水行俠」的人都對裡面的梅拉公主印象深刻吧～一頭橘紅色頭髮和洋娃娃大眼睛，每次再回放她的回眸都會被電到！今年夏天染一頭橘紅色頭髮，保證回頭率超高～

文／美人圈 圖／翻攝自IG@hyunah_aa、@heybiblee、小紅書@Free goddess安迪、@早早鴨、@hbujm、@黎子不甜、@Mzzio_Fun、@仙女表妹、@卵母細胞、@yooinna065、@milu_17、@bustle

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