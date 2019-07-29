旅行帶齊5樣實用小物！讓你美美出遊肌膚絕對無時差

每次出國在外，總不希望肌膚臨時出狀況，我們建議你出國保養品這樣帶，以能為肌膚、身、心帶來安全感的旅行保養為出發，也許是透過熟悉的氣味在異地安定心神，或是all in one急救霜在氣候驟變時解救肌膚，甚至是一支防禦艷陽的防曬乳…都能在旅程中呵護美肌。

做好防禦豔陽準備，才能安心走透透

夏天，大家最喜歡往氣氛悠閒的島國移動，然而，熱帶國家的氣候不僅令肌膚容易出油，熱辣的陽光照在身上，也毫不留情。其實，不管你是屬於海上活動愛好者，或只是單純的逛街客，都一定要隨身攜帶防曬乳，選擇能夠同時對抗UVA和UVB的防曬產品，減低曬傷機會。

掌握保濕、控油雙關鍵，穩定肌膚情緒

不易上妝和冒痘也是旅遊在外常見的美肌危機，掌握保濕和控油兩大保養關鍵，能穩定肌膚情緒，化妝包裡不妨備妥體積迷你、「滾珠式」急救產品，金屬滾珠的冰鎮感能瞬間鎮定肌膚、精準解除小範圍腫漲、酸痛。

S.O.S機艙保濕急救術

飛機機艙內的空氣多半來自重複循環，因此當妳超過12小時遠程航線時，最好能卸妝減輕肌膚負擔，在機上睡美容覺前，先以攜帶包卸妝濕巾簡單清潔肌膚，再進行保濕。

有不少明星曾經表示，若是情況許可，她們通常會在飛機上敷面膜，不過，外觀呈現黏稠狀的紙面膜，在外在環境濕度比皮膚低時，反而會讓水分往外跑，也因此容易有愈敷臉愈乾的情況發生，我們建議喜歡在飛機上敷面膜的人，最後一定要再使用乳霜鎖水，或是選擇帶點油脂、免沖洗的晚安面膜（乳液或霜狀）。

隨身帶妥帶來安全感的療癒香氛

長途飛行，許多人會有時差問題，到達飯店後，可以在陌生房間灑下自己熟悉的香氛、精油（或點上喜愛的蠟燭），這個動作能喚醒旅程中渾囤的頭腦，也能幫助在熟悉的氣味下安定心神；另外，坐狹小的機艙久了，難免讓循環變差，回房間整頓好，若有多餘時間不妨泡個熱水澡，最能消除水腫。

此時滴幾點精油在澡缸中，能讓身心靈都能得到舒展。飯店的空調乾燥，除了臉部保養要顧，也別忘了準備一瓶滋潤的身體乳液，還要記得睡前在床邊放一杯水，保持室內濕度，才能在睡夢中繼續保濕。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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