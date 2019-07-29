「鹽系少女」自然無害太迷人！5個特徵讓男孩無法抵抗

編輯／JJ

除了時下流行的「鹽系男」，其實「鹽系少女」也正夯呢！純淨清新、無害的樣子，男生們很容易會不知不覺的靠過來，想要和你相處，自然的魅力比起濃妝豔抹更具吸引力，同性的人緣也會很好，現在我們就來看看「鹽系少女」具備那些特徵吧！

▲「鹽系少女」最受男生歡迎。（圖／翻攝自IG@4848r、@forestwen）

＃屬於耐看型

「鹽系少女」或許稱不上是第一眼的大美女，不過卻是隨著時間讓人覺得越來越耐看的類型，有著鮮明的個人特質、不落俗套，不過，整個人必須看起來乾淨、清爽，打扮也要整齊才行。

▲「鹽系少女」不一定是社會評價的大美女。（圖／翻攝自IG@kanna399）

＃喜歡穿著舒適、寬鬆衣服

喜歡穿著寬寬鬆鬆、以舒適為訴求的服裝，對於穿搭很有自己的一套想法，雖然不強調身形、不走性感路線，但是卻能充分展現個人風格，大部分的「鹽系少女」都喜歡簡約、無印風、淺色系的穿搭，再搭配自己喜歡的配件，增加亮點。

▲寬鬆、舒適不強調身材，但是給人很舒服的感覺。（圖／翻攝自IG@4848r）



＃清淡妝容

清淡妝容不等於素顏！身為「鹽系少女」要懂得打扮自己，最重要的是打造乾淨底妝，臉上用的顏色不要太多，眼影、腮紅走自然派，口紅也是以珊瑚粉色為主，顯氣色就好，果斷捨棄濃郁的睫毛、眼線，這種若有似無的妝感才是最高境界。

▲在男生眼裡看來也是很自然的妝感。（圖／翻攝自IG@4848r）

＃有氣質

要判斷一個女孩有沒有氣質，除了站姿、坐姿之外，開口說話的時刻就是見真章的時刻，不求聲音好聽，但是不能把髒話掛在嘴邊、摻雜不文雅的用語，舉手投足之間也需要多注意才行。

▲一個女孩的氣質必須花長時間培養，是裝不出來的。（圖／翻攝自IG@thanks_kim）

＃喜歡笑

另外，「鹽系少女」開朗、無憂的形象也透過笑容傳達，每天都這樣喜洋洋的，周圍的人也會跟著快樂起來。

▲快樂的笑容讓人看了最心動。（圖／翻攝自IG@mi0___o）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App