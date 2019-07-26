美慘了！ANNA SUI人氣香氛化身絕美珍珠手搖飲　快閃店首日免費喝

▲ANNA SUI於台北、台南設置「香氛飲品快閃店」，挑戰今夏最仙手搖飲教母地位！（圖／記者林敬旻攝，下同）

消費中心／綜合報導

炎炎夏日時常想來杯沁涼的手搖飲？漸層、加料不夠看，一向走唯美夢幻路線的ANNA SUI大玩創意，與丸作食茶聯名創作出夢幻珍珠手搖飲「藍海初戀」，並在台北、台南設置「香氛飲品快閃店」，挑戰今夏最仙手搖飲教母地位！這款以香水為靈感的創作茶飲，浪漫唯美的顏色根本讓人少女心噴發～趁著即將到來的七夕情人節前，不妨與另一半前往，一同嚐鮮體驗視覺、嗅覺與味覺的三重饗宴，共譜一段清新迷人的夏日戀曲。

▲▼ANNA SUI香氛飲品快閃店提供童話美人魚淡香水及童話獨角獸淡香水試香及購買優惠組。

ANNA SUI淡香水 悶熱夏季的一股輕盈仙氣

台灣夏季氣候高溫濕熱，最適合使用香氣輕柔淡雅的淡香水，像是充滿海洋風情的「ANNA SUI童話美人魚淡香水」，輕輕噴灑隨即煥發一股輕盈仙氣，瞬間轉化悶熱煩躁的情緒。獨創的花果東方調，香氣層次多變就像小美人魚公主一樣的3種經典個性：前調以多汁血橙、柑橘及荳蔻展現活潑清新的「好奇心」、中調則以牡丹與茉莉花香相互陪襯，再加入荔枝的香氛厚實度彰顯「果斷有主見」以及甜而不膩的香草、蜂蜜及金色木頭香氣呈現「熱心又樂觀」的性格，變化多端又令人驚豔。

▲購買童話美人魚淡香水75ml贈送閃耀波光托特包及童話美人魚淡香水迷你瓶，售價2,460元。

另一款也很適合熱血夏日的香氛，則是充滿童話感的「ANNA SUI童話獨角獸淡香水」，完全就是天真善良、充滿夢想與衝勁的代表！前調以酸漾的紅柚跟粉紅胡椒交織出一種與生俱來的浪漫樂觀，中調再揉合覆盆子果糖、橙花及紫羅蘭花瓣，俏皮活力中帶有令人難以自拔的溫柔甜美，最後再透過黃金柏樹和雪松顯現清新沉靜、前衛又有趣的萬種風情。

▲購買童話獨角獸淡香水75ml贈送圖騰托特包及童話美人魚淡香水迷你瓶，售價2,460元。

台北、台南快閃！期間限定手搖飲「藍海初戀」

ANNA SUI淡香水經常以洋溢甜美清新的氣質為著名，不僅在曖昧期的約會中能大大增進好感度，也很適合男孩們送給另一半做為情人節禮物！

▲ANNA SUI近期與丸作食茶聯名推出飲品「藍海初戀」，具超吸睛夢幻漸層色！

為了讓更多人有機會親近ANNA SUI香氛的魅力，今年夏天「ANNA SUI香氛飲品快閃店」首場活動於7/26-7/28在京站時尚廣場登場，特別獻上與丸作食茶獨家推出的飲品「藍海初戀」，搭配丸作珍珠白、黃、粉紅3色及香甜蜂蜜、葡萄柚汁及稀有藍藻粉調和呈藍綠色汁液，創作出如童話美人魚淡香水般的海洋色澤，光看都覺得少女心噴發。

▲快閃店期間滿3,300元可獲得DIY帆布袋，現場印製專屬圖騰與姓名。

第二場活動於8/2-8/4在台南新光三越西門店登場，兩場活動首日除了釋出免費「藍海初戀」讓消費者試飲，快閃店期間購買ANNA SUI品牌香水滿3,300即可獲贈DIY帆布袋，體驗手作樂趣，現場可印製專屬圖騰與姓名、還能寫下愛的告白話語，堪稱今夏最浪漫的情人節禮物。

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