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5個時尚型男都推薦的手拿包品牌　帥到正妹回頭率超高

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編輯／Duke　圖／翻攝自PRADA、Dior、Balenciaga、Louis Vuitton、品牌提供

有時覺得錢包太小只能裝卡片與鈔票，但帶後背包出門又太麻煩，這時手拿包就是最好的選擇，不僅能夠收納更多物品，同時也是時尚型男的必備款，所以下方幫各位選出了5個品牌的手拿包，一起來看看吧！

1.BAPE（A BATHING APE）X 萬寶龍（Montblanc）

萬寶龍製作皮件的精隨在於兼具美學與功能性，所以才會是商務人士最愛的品牌，而這款與日本潮牌BAPE的聯名，其配色跳脫以往萬寶龍使用的黑、灰色，改以迷彩的Saffiano皮革呈現，售價為日圓76,000元（約台幣22,000元）。

▲手拿包推薦。（圖／翻攝自PRADA、Dior、Balenciaga、Louis Vuitton、品牌提供）

▲手拿包推薦。（圖／翻攝自PRADA、Dior、Balenciaga、Louis Vuitton、品牌提供）

2.PRADA

由Prada打造的這款手拿包，採用精緻的Saffiano皮革，而包款上則有光滑的線條與金屬的「PRADA MILANO」字樣，並附上皮革手環方便吊掛於手腕，售價為美金1,590元（約台幣49,000元）。

▲手拿包推薦。（圖／翻攝自PRADA、Dior、Balenciaga、Louis Vuitton、品牌提供）

▲手拿包推薦。（圖／翻攝自PRADA、Dior、Balenciaga、Louis Vuitton、品牌提供）

3.Dior

Dior經典的Oblique黑色緹花系列包款都相當好看，而這款手拿包也不例外，採用滿版的布面緹花，搭配著黑色牛皮手環，堪稱「經典不敗」款，售價為歐元940元（約台幣33,000元）。

▲手拿包推薦。（圖／翻攝自PRADA、Dior、Balenciaga、Louis Vuitton、品牌提供）

▲手拿包推薦。（圖／翻攝自PRADA、Dior、Balenciaga、Louis Vuitton、品牌提供）

4.Balenciaga

雖說Balenciaga的服飾與鞋款較受多數人喜愛，但這款手拿包絕對不能錯過，除了整體採用100％的小牛皮以外，還加入了紅色的草寫「Balenciaga」字樣，不喜歡明顯Logo的朋友可以考慮此款，售價為美金630元（約台幣19,500元）。

▲手拿包推薦。（圖／翻攝自PRADA、Dior、Balenciaga、Louis Vuitton、品牌提供）

▲手拿包推薦。（圖／翻攝自PRADA、Dior、Balenciaga、Louis Vuitton、品牌提供）

5.LV（Louis Vuitton）

近幾季位於精品界第一的LV，當然也有推出手拿包，其中，此款手拿包以小牛皮製作，整體以經典的Monogram花紋圖案呈現，並採用黑色為底色，具有低調中卻又不失質感的氣息，售價為台幣29,300元。

▲手拿包推薦。（圖／翻攝自PRADA、Dior、Balenciaga、Louis Vuitton、品牌提供）

▲手拿包推薦。（圖／翻攝自PRADA、Dior、Balenciaga、Louis Vuitton、品牌提供）

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關鍵字：

手拿包, BAPE, 萬寶龍, PRADA, Dior, Oblique, Balenciaga, LV, Monogram
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