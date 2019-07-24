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Boucheron巴黎總店公寓超豪華　標得Only Watch可入住一晚

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▲▼ Boucheron。（圖／公關照）

▲▼ Boucheron。（圖／公關照）

▲Boucheron Only Watch得標者有機會入住品牌芳登廣場26號總店一晚。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

為肌肉萎縮症醫學研究籌款的Only Watch慈善拍賣會今年邁入第8屆，將於11月9日由佳士得（Christie’s）主持於日內瓦四季酒店登場，法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）也響應，打造獨一無二的Ajourée鏤刻系列Amvara永恆之蛇腕錶共襄盛舉，同時加碼讓得標者能到巴黎芳登廣場26號總店住一晚。

▲▼ Boucheron。（圖／公關照）

▲Boucheron打造的Only Watch為Ajourée鏤刻系列Amvara永恆之蛇腕錶，870,000元起標。

品牌創辦人Frédéric Boucheron是第一個進駐芳登廣場的珠寶商，自1893年起在建於1717年的Nocé公館開設珠寶店，1930年起被列為歷史古蹟，門牌26號的店面成為品牌之家，為慶祝160周年，近期重新翻新，總店2樓布置成雅致公寓，由巴黎麗池酒店提供頂級服務，標得Boucheron Only Watch的貴客將能入住一晚感受品牌的藝術與奢華氛圍。

▲▼ Boucheron。（圖／公關照）

▲▼ Boucheron。（圖／公關照）

▲Boucheron巴黎芳登廣場總店二樓規劃為豪華公寓。

Boucheron為Only Watch打造的是Ajourée鏤刻系列Amvara永恆之蛇腕錶，蛇身以18K金打造，面盤與最外環圈則是18K白金，共鑲嵌166顆鑽石，蛇纏繞的線條彷彿無限符號，在Boucheron世界裡象徵幸福與優雅。

▲▼ Boucheron。（圖／公關照）

▲Hublot推出Only Watch經典融合系列Orlinski Only Watch 陀飛輪限量腕錶，4970,000元起。（圖／Hublot提供）

不僅Boucheron為標得Only Watch的錶主加碼福利，Hublot也攜手品牌大使雕刻藝術家Richard Orlinski一起創作Only Watch，採用本屆活動的主題色彩藍色，創作錶圈鑲嵌54顆長方型切割托帕石的經典融合系列 Orlinski Only Watch陀飛輪限量腕錶，得標者將能與Richard Orlinski在巴黎見面聊藝術。

▲▼ Boucheron。（圖／公關照）

▲Hublot Only Watch得標者將能與藝術家Richard Orlinski在巴黎見面聊藝術。（圖／翻攝Hublot IG）

關鍵字：

Boucheron, Hublot, Only Watch
fashion.net

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