Dappei／生活6種日常情境套用「楊丞琳式穿搭」　厭世臭臉就戴大墨鏡

文字。 圖片／Dappei

每個人，總是有著幾首楊丞琳是自己青春裡的配樂，而 2019 年 7 月 11 日 丞琳也與相愛多年的才子歌手李榮浩訂下攜手走向未來的約定，就算丞琳最初「可愛教主」的定位讓人一直忽視了她的實力，但越來越成熟而努力的她，也靠著一次又一次的作品讓自己與實力派畫上等號。

丞琳與粉絲的熱絡是有目共睹的，時常在 IG 上與粉絲閒聊，也很樂於分享自己的工作與生活，而其中 #OOTD 的分享還成為了一個小慣例，丞琳的穿搭非常有自己的特色風格，前陣子更與品牌進行聯名造成搶購潮，衣著品味認證無誤，現在就將丞琳的 #OOTD 套用在我們日常生活的情境中吧！

情境一：本公主今天經期不舒服也不想說話

女生經期最忌諱的就是穿著太緊身的裝束，夏天經期時，可以像丞琳簡單使用棉麻寬褲配上背心，如此不會壓迫到肚子增加不適感，透氣材質也減緩夏季使用棉片的悶熱，而厭世的臭臉就用大墨鏡掩飾，再使用黑色厚底涼鞋與小後背包與上身呼應，如此色系就會很一致，而厚底鞋款絕對是小個女的心機增高必備單品！

情境二：男友終於出差回來，迫不及待約會去

好久不見男友當然要好好打扮一番，長裙搭上簡約字母 TEE 打底，選擇細節設計十足的長裙增加看頭，透視紗設計讓美腿若隱若顯小露性感，亮毛材質讓走動時更動感還能讓自己看起來更閃亮，讓男朋友驚豔一下，短版牛仔外套將比例調整得極好，厚底涼鞋搭上白襪增加潮流感也避免形象太過公主，好走的厚底鞋約會一整天也沒問題！

情境三：跟高中好友們出遊踏青，好像回到青春期一樣興奮

不管長到幾歲，只要跟學生時期的好友聚在一起就會立刻開啟幼稚模式，溫暖的鵝黃色上衣配上單寧連身裙，配一雙白色休閒鞋就超可愛，裙子的高衩設計讓遊玩時更方便，不會因為是裙子而礙手礙腳，也方便跟朋友拍照時能擺出各種 POSE 搏版面，夏天踏青一定要有頂草帽來遮陽，最後用飽和橘色小包作點綴，就是青春洋溢的出遊穿搭。

情境四：被主管交付重大簡報任務，拿出自己一百二十萬分的努力全力以赴

要簡報當然氣勢絕對要做足，有設計感的藍色襯衫穩重又不死板，錐形牛仔褲顯腿長又能修飾腿型，九分長度露出腳踝處最顯瘦，踩上知性又優雅的白色尖頭高跟鞋，尖頭款式不但延伸腿部線條也讓氣勢全開，最後帶上一個紅色包包討好運，絕對讓你在簡報時贏得滿堂彩！

情境五：好久沒有沉澱自己，自己出門去書局買書再去喝杯咖啡悠哉一下午

今天想走知性路線，所以挑選穩定心情的杏色系單品貫穿本日穿搭，小公主袖上衣搭配細肩連身褲，踩上一雙交叉綁帶涼鞋就能率性出門，全身單品皆為杏色系但運用不同深淺做出層次，丞琳還搭配了一副頗具設計感的大耳環作點綴。

情境六：終於來到小周末，下班要去上語言課充實自己，心情很棒

經過衝鋒陷陣的兩天，週三終於可以稍稍喘口氣，晚上要去上最喜歡的語言課自我充電，每次上課都好懷念學生時期的快樂，心情是能哼歌的那種不錯，穿上大學時最喜歡的字母 TEE 配黑色直筒裙，踩上近年超火熱的螢光綠球鞋做亮點，綁上俏皮丸子頭裝青春，為了讓上身不過度無趣，配上浮誇耳環刷存在感。

Dappei 結語：

真的很替丞琳高興，從青春少女追丞琳到現在，真的覺得她是努力又有實力的人，日常穿搭也是看也看不膩！

文字編輯：Sofie／圖片來源：IG@rainie77

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