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周子瑜機場穿搭超平價！「低胸背心」台幣900元有找，官網已完售

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編輯／Ann 圖／翻攝自品牌官網、IG@tzuyutwice_jyp、@tzuyuxfairy

南韓女團「TWICE」中的台灣成員周子瑜，驚人美貌和表演實力都深受粉絲喜愛。近日前往美國公演的她，更因平價又時尚的機場穿搭引起話題，隨後周子瑜同款上衣直接完售大缺貨，無疑是新一代帶貨女王。

女神周子瑜的美貌早就獲得認可，不僅在今年（2019）南韓偶像美貌評比中，獲得第一名。就連這次飛往美國時，都引起海關人員震驚，影片中海關人員直接忘記鏡頭的存在，因為周子瑜的美貌而控制不住表情，該片段也在推特瘋傳。

15日TWICE現身南韓仁川機場準備赴美表演，成員周子瑜穿著緊身裸色背心宛如天使降臨，一頭仙氣長髮配上招牌電眼，直接電暈在場粉絲。而背心獨特的寬版肩帶設計，將好身材襯托的恰到好處，方領剪裁也是現在流行款式。下身則挑選貼身黑色長裙，可愛的排扣設計，簡單保守卻不失女神風采。然而身上最貴的單品，就屬去年夏天曾經背過的MIU MIU Grace lux水藍皮包，讓粉絲們大嘆她的節儉美德，引起廣大討論。

▲周子瑜。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲周子瑜。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲周子瑜。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

▲周子瑜同款GYDA上衣NT$870／MIU MIU Grace Lux NT$41,770。（圖／翻攝自品牌官網、IG）

當天出鏡的針織上衣來自日系品牌 GYDA，在官網售價約台幣870元，周子瑜加持曝光之後，隨即在三天內熱銷一空，想買的粉絲只能等候補貨消息。就連同款配色的包包MIUMIU，也已經詢問度爆表直接缺貨，堪稱新一代帶貨女王。不過能夠平價且兼顧女神風範，只有周子瑜能做到。

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關鍵字：

周子瑜, 南韓, 女團, TWICE, GYDA, MIUMIU
fashion.net

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