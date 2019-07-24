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不燒腦穿衣法　三宅一生姊妹牌玩輕鬆混搭、套了就能出門

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▲▼三宅一生 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲靈感源自蔬果色調的PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE新裝，為台中市政店獨賣款。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

每天出門前為了穿什麼傷腦筋，對了鏡子照了又照仍拿不定主意？日本設計師三宅一生（ISSEY MIYAKE）旗下以皺褶單品著稱的PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE，因可輕鬆混搭出隨興優雅風格，成為「直覺時尚」人士的愛牌，而另一品牌132 5. ISSEY MIYAKE近期推出和服概念的洋裝，也是套上就能出門的時尚設計。

▲▼三宅一生 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE縐褶A-POC圓領無袖上衣8,300元，香料市集斗篷式大衣31,300元，寬管長褲20,300元。

PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE不僅皺褶單品混搭有型，也開始推出平織混搭皺褶的全新穿衣模式，剛發表的秋冬新裝染上白、粉、黃色等明亮色彩，靈感源自市集的豆莢香料、餐桌上的水果蔬菜的天然純色，平織拉鍊外套或圓領長袖上衣，配上同色調的皺褶窄管長褲或寬褲，風格清新；若時髦大膽一些，不妨以素色衫搭配每季主打的印花單品，絕對搶眼。

▲▼三宅一生 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲132 5. ISSEY MIYAKE弧旋交織上衣17,800元，弧旋交織褲22,800元。

三宅一生於2007年成立全新研發團隊「Reality Lab.」，團隊從20多歲到80多歲成員組成，因此傳承豐富的工藝，同時也加入年輕人的新鮮創意，打造裝飾與實用性兼具的品牌132 5. ISSEY MIYAKE，最新作品延伸傳統和服的概念，透過抽繩、綁帶或扣子，創造出服裝立體且獨一無二的樣貌，例如弧旋交織上衣運用扣子呈現立領的效果；若想省略搭配步驟，直接穿上紅色弧旋交織洋裝就能展現不凡品味了。

▲▼三宅一生 。（圖／記者陳雅韻攝）▲▼三宅一生 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲132 5. ISSEY MIYAKE紅色弧旋交織洋裝，30,300元。

關鍵字：

三宅一生, PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE, 132 5. ISSEY MIYAKE
fashion.net

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