▲貝克漢與女兒哈珀從滑水道直衝而下，玩得不亦樂乎。（圖／翻攝davidbeckham IG）

記者陳雅韻／台北報導

貝克漢（David Beckham）與維多利亞（Victoria Beckham）寵愛8歲的掌上明珠「小七｣哈珀（Harper Seven Beckham）眾所皆知，帶她遊歷世界各地、讓她穿最新精品童裝。日前貝克漢帶哈珀到邁阿密Tidal Cove水上樂園玩，眾人以為哈珀身上的防曬長袖泳裝又是出自名牌，答案揭曉，是英國平價品牌NEXT約700元的泳衣。

▲哈珀穿NEXT拉鍊式印花長袖防曬泳衣暢遊水上樂園（上），目前官網僅有無拉鍊款泳裝約700元起。（圖／翻攝davidbeckham IG與NEXT官網）

NEXT雖然未在台灣設店，但不少家長都會上官網訂購其童裝，讓網友大感意外是向來走精品路線的貝克漢一家，也有平實的一面，哈珀在邁阿密所穿的熱帶印花長袖泳衣為是拉鍊式設計，目前官網僅有無拉鍊的款式，且在她一穿後造成搶購，目前僅剩部分尺碼有貨。

▲mini rodini小太陽防曬長袖泳裝2,280元。（圖／Bungo minimall提供）

夏日戲水時，不少家長都會與貝克漢夫婦一樣，為保護小孩稚嫩肌膚而挑選防曬長袖泳裝，瑞典童裝品牌mini rodini推出小太陽圖案的長袖泳裝，完全呼應夏季熱情的太陽，滿足喜愛活潑設計的小朋友；而偏愛氣質或個性風格，葡萄牙童裝品牌Wolf & Rita有紅色素面長袖泳衣、字母印花連身泳衣等款式。

▲Wolf & Rita紅色長袖泳衣（上）3,080元，字母印花連身泳衣3,780元。（圖／Supermakids提供）