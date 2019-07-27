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《玩具總動員》、《小飛象》聯名飾品好喜歡　可愛三眼怪、TOY字樣戴著走

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編輯／Ping　圖／翻攝自lotin.com.tw

我們總是會被一部部迪士尼經典的動畫所感動，像前陣子的《小飛象》到近期的《玩具總動員4》，每一部都讓我們深深著迷。時常與迪士尼合作的台灣品牌「Lotin」深知我們的弱點，正好推出上述提到的兩部動畫聯名飾品，保證各位看完一定會被燒到乖乖交出錢包。

玩具總動員4》

「Lotin」這次所推出的《玩具總動員4》系列飾品，有圓滾滾的火腿豬，呆萌的抱抱龍、超可愛的三眼怪以及雖然是壞蛋，但卻讓人很心疼的熊抱哥，雖然都是配角，但人氣與可愛程度可是不會輸給主角的喔！

彩色琺瑯的鎖骨鍊與耳環，除了抱抱龍是全身造型，其它都是超Q的大頭飾品，而且其中幾款還包含經典的TOY字耳飾以及彩鑽，戴在身上立刻散發甜美氣息，在看完電影後還能繼續讓它們陪著你。

▲玩具總動員飾品。（圖／翻攝自lotin.com）

▲大頭琺瑯火腿豬、抱抱龍、三眼怪、熊抱哥鎖骨 NT$870。（圖／翻攝自lotin.com）

▲玩具總動員飾品。（圖／翻攝自lotin.com）

▲玩具總動員飾品。（圖／翻攝自lotin.com）

▲大頭琺瑯抱抱龍、火腿豬 針式組合 NT$960 。（圖／翻攝自lotin.com）

▲玩具總動員飾品。（圖／翻攝自lotin.com）

▲玩具總動員飾品。（圖／翻攝自lotin.com）

▲大頭琺瑯熊抱哥、三眼怪 針式耳環 NT$960。（圖／翻攝自lotin.com）

這次還有推出金、銀兩款的琺瑯鎖骨鍊與耳環，少了彩色款的稚氣感，這系列更適合大人配戴，在忙碌的日常生活中保有屬於自己童心～另外，這系列的耳環都有推出耳針式與耳夾式，讓沒有耳洞的女孩也可以擁有自己的《玩具總動員4》飾品。

▲玩具總動員飾品。（圖／翻攝自lotin.com）

▲火腿豬、抱抱龍、三眼怪、熊抱哥鎖骨鍊 NT$750。（圖／翻攝自lotin.com）

▲玩具總動員飾品。（圖／翻攝自lotin.com）

▲火腿豬、抱抱龍、三眼怪、熊抱哥針式組合 NT$880。（圖／翻攝自lotin.com）

《小飛象》

還記得前陣子上映的《小飛象》嗎？比起過去的卡通版，真人版的讓人更有感觸，如果你還忘不了那楚楚可憐的小臉，那就一定不能錯過「Lotin」推出的小飛象飾品。

以電影裡的場景為設計，融入馬戲團帳棚、小皮球，以及經典的小飛象飛起來的造型，不管是耳飾、鎖骨鍊還是手鍊都一定要打包帶走～

▲玩具總動員飾品。（圖／翻攝自lotin.com）

▲飛翔小飛象星星手鍊 NT$890。（圖／翻攝自lotin.com）

▲玩具總動員飾品。（圖／翻攝自lotin.com）

▲玩具總動員飾品。（圖／翻攝自lotin.com）

▲小飛象不對稱 針式耳環 NT$760、小飛象帳篷 針式耳環 NT$840。（圖／翻攝自lotin.com）

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關鍵字：

小飛象, 迪士尼, 動畫, Lotin, 聯名, 童年, 台灣, 飾品, 玩具總動員4, 玩具總動員
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