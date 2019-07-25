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風．LUXURY／TAG Heuer前衛方形錶慶50周年　巨星戴上大螢幕翻紅　

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▲▼TAG Heuer Monaco。（圖／公關照）

▲1969年發表的第一只Monaco腕錶。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

1969年錶界有兩件大事發生，一是SEIKO（精工）發表石英錶徹底改變鐘錶產業，二是TAG Heuer（泰格豪雅）推出第一款能防水的方形錶殼、同時是全球首創自動上鍊計時機芯的Monaco腕錶，兩項創舉跨越半世紀，依然屹立不搖，TAG Heuer今年便為Monaco系列，推出5款限量典藏版腕錶，重現每個時期的錶款風采。

▲▼TAG Heuer Monaco。（圖／公關照）

▲▼TAG Heuer Monaco。（圖／公關照）

▲1969年在報章上宣傳Monaco腕錶（上），內部裝載首款自動計時碼錶機芯Calibre 11。

在TAG字樣尚未加入公司名的1969年3月3日，品牌於紐約與日內瓦發表Monaco腕錶，它的一切都掀起討論話題，包括獨特的方形錶殼、金屬藍面盤、紅色與淺藍色指針、左側錶冠設計，外型相當前衛；而內在也是革命性突破，搭載與Breitling（百年靈）、Hamilton（漢米爾頓）三大腕錶廠歷經3年聯合開發的史上首款自動計時碼錶機芯Calibre 11，在當時方形錶多為正裝錶但無防水性能的年代，此具防水的方錶工藝確實了得。

▲▼TAG Heuer Monaco。（圖／公關照）▲▼TAG Heuer Monaco。（圖／公關照）

▲1971年Steve McQueen 在電影《Le Mans極速狂飆》中佩戴 Monaco腕錶，將錶款聲勢推向頂點。

但種種突破炒熱話題，卻未能及時反映在銷售上，當時總裁Jack Heuer坦言對其業績持保留態度，但他認為仍要創作標新立異的錶款，因此催生Monaco腕錶。不過幸運之神降臨，品牌寄了6只一模一樣的Monaco腕錶到電影《Le Mans極速狂飆》片場，竟獲得男主角Steve McQueen青睞，讓錶款於1971年登上大螢幕，將聲勢推向頂點。

▲▼TAG Heuer Monaco。（圖／公關照）

▲70年代中期Monaco腕錶換上黑裝，被暱稱為「Dark Lord」。

自此提到Monaco腕錶，第一聯想就是穿著賽車服的Steve McQueen，品牌也順勢與賽車界合作，擴展能見度，目前成為Monaco Top Cars Collection（摩納哥古董車博物館）的官方時計，並與 Automobile Club de Monaco（摩納哥汽車俱樂部）維持緊密關係。70年代中期，Monaco腕錶披上流行的黑裝，被稱為「Dark Lord」，爾後每個時期推出的經典款式，成為今年50周年紀念款的靈感來源。

▲▼TAG Heuer Monaco。（圖／公關照）

▲慶祝Monaco系列50周年的首發1969–1979限量典藏版腕，215,400元。

慶祝Monaco系列問世50周年，TAG Heuer採5部曲發表5款典藏紀念錶，目前已發表3款，分別是代表1970年代特色的日內瓦條紋面盤款、代表1979至1989年並採用象徵賽道勝利紅色面盤的錶款、90年代工業風格腕錶，各限量169只，錶款搭載當代版的Calibre 11機芯，彰顯傳承意義。

▲▼TAG Heuer Monaco。（圖／公關照）▲▼TAG Heuer Monaco。（圖／公關照）

▲第二款紀念Monaco 1979到1989 年的限量典藏版腕錶（左）215,400元，第三款靈感源自90年代展現工業風格，215,400元。

關鍵字：

TAG Heuer, 泰格豪雅, Monaco
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