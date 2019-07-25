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Stone Island X Nike揭露神秘聯名！超帥3色機能外套與衛衣正式開賣

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編輯／Duke

上次Nike為了替在北愛爾蘭比賽的高爾夫選手準備服飾，特地與專門製造機能性服飾的Stone Island聯手，推出具有防風、防雨的聯名系列，如今整體的設計與品項終於公開，而下方就帶各位一覽這次的單品吧！

▲聯名系列。（圖／翻攝自Stone Island、Nike）

▲Nike X Stone Island機能服飾系列。（圖／翻攝自Stone Island）

由Nike攜手Stone Island推出的機能服飾系列，其品項包括機能外套以及衛衣，而配色共有黃、藍、灰3色，其中，前者的外部材質採用Stone Island標誌性的3層Raso-R 3L面料，具有美觀、防風、防水透氣等機能，內部材質運用Nike Hyperadapt使整件衣服具備彈性；後者的材質使用2層彈力以及透氣的尼龍製成，而Nike的Swoosh（勾勾）Logo則繡於背後。

▲聯名系列。（圖／翻攝自Stone Island、Nike）

▲採用3層面料，具備防風、防水、透氣等機能。（圖／翻攝自Stone Island）

▲聯名系列。（圖／翻攝自Stone Island）

▲運用2層彈力以及透氣的尼龍製成。（圖／翻攝自Stone Island）

Nike X Stone Island機能服飾系列，已於7／25在Stone Island官網、指定專賣店、Nike Lab以及Nike官網發售，不過，目前售價資訊尚未公開，所以不確定是以Stone Island的高單價為主，還是走一個親民的路線，有興趣的朋友，千萬不要錯過了。

此外，Nike近期聯名《海綿寶寶》的系列鞋款，也即將於8／10迎來發售。該系列圍繞著海綿寶寶、派大星、章魚哥、蟹老闆以及珊迪設計，並套用於Nike Kyrie 5與Nike Kyrie 2 Low的鞋款上，其中，除了以人物的顏色為主調外，還加入各自的特徵，像是海綿寶寶身上的點狀物，而Nike Kyrie 5售價為美金130元（約台幣4,000元）、Nike Kyrie 2 Low售價為美金110元（約台幣3,400元）。

▲聯名系列。（圖／翻攝自Stone Island、Nike）▲聯名系列。（圖／翻攝自Stone Island、Nike）

▲聯名系列。（圖／翻攝自Stone Island、Nike）

▲由上至下，分別為使用Nike Kyrie 5的海綿寶寶、派大星以及章魚哥。（圖／翻攝自Nike）

▲聯名系列。（圖／翻攝自Stone Island、Nike）▲聯名系列。（圖／翻攝自Stone Island、Nike）

▲蟹老闆與珊迪使用的鞋款為Nike Kyrie 2 Low。（圖／翻攝自Nike）

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關鍵字：

StoneIsland, Nike, 機能服飾, 防風, 防水, 透氣, 海綿寶寶, Kyrie5, Kyrie 2
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