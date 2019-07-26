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林志玲感情受傷仍相信愛　宣傳浪琴七夕對錶成心靈導師

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▲浪琴表為七夕情人節推出4種不同風格對錶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

浪琴表（Longines）今發表七夕情人節對錶，雖然新婚的代言人林志玲未到場，但在官方微博的情人節影片中，她化身為心靈導師，闡述對愛情的看法，她認為每一段愛情都可能會受傷，但仍要相信愛情，因為透過這些經驗成長，讓人不再傷得那麼重，認真了解什麼是承諾。

▲▼ 浪琴表七夕對錶。（圖／翻攝浪琴表微博）

▲▼ 浪琴表七夕對錶。（圖／翻攝浪琴表微博）

▲林志玲為浪琴表七夕情人節錶款拍攝宣傳片。（圖／翻攝浪琴表微博）

林志玲6月9日宣布與「放浪兄弟」成員AKIRA閃婚，震驚亞洲娛樂圈，她婚後第一場公開活動獻給浪琴表英國活動，拍攝七夕情人節宣傳片，她不諱言透過時間更懂愛，領略愛情的期限就在每一秒的時光裡，時時刻刻都可能找到愛情的答案，呼應「一瞬之愛，一生相伴」概念。

▲▼ 浪琴表七夕對錶。（圖／翻攝浪琴表微博）▲▼ 浪琴表七夕對錶。（圖／翻攝浪琴表微博）

▲浪琴表Legend Diver復刻傳奇潛水男士腕錶（左）88,500元，傳奇潛水腕錶珍珠母貝面盤白色皮革錶帶款69,500元。（圖／品牌提供，以下同）

今年浪琴表為七夕情人節推出4款不同風格對錶，包括復古典雅的1832系列、中性風格的Conquest征服者系列、追求高精準度的Conquest征服者系列V.H.P.超高精準度石英腕錶，以及Legend Diver復刻傳奇潛水腕錶。

▲▼Longines浪琴表 。（圖／公關照）▲▼Longines浪琴表 。（圖／公關照）

▲1832系列男士月相腕錶（左）70,200元，1832系列女錶58,800元。

當中全新男錶為1832系列男士月相腕錶，首度增加月相顯示並搭配指針式日期；而女錶增加不少新款，縮小錶徑尺寸更貼合手腕，例如推出錶徑29.5毫米的Conquest征服者月相女士腕錶、珍珠母貝面盤搭白色皮革錶帶的Legend Diver復刻傳奇潛水女錶，且回應女性消費者對高精準度的需求，打造錶徑36mm且錶圈鑲鑽的征服者系列V.H.P.女錶。

▲▼Longines浪琴表 。（圖／公關照）▲▼Longines浪琴表 。（圖／公關照）

▲征服者系列V.H.P. 超高精準度男士石英腕錶（左）34,200元，征服者系列V.H.P. 超高精準度女錶95,100元。

▲▼Longines浪琴表 。（圖／公關照）▲▼Longines浪琴表 。（圖／公關照）▲Conquest征服者系列藍色面盤男士腕錶（左）38,000元，月相女錶41,500元。

關鍵字：

林志玲, 七夕, 浪琴表, Longines, 對錶
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