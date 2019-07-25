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網美熱店進駐信義區空橋　炸魚啤酒Ｘ漸層茶飲路邊就遇到

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▲新光三越空橋新店。（圖／記者蔡惠如攝、BONCHu官方粉絲團、新光三越提供）

▲新光三越空橋最近因為地球「蓋亞」變成打卡熱點。（圖／記者蔡惠如攝、BONCHu官方粉絲團、新光三越提供）

記者蔡惠如／台北報導

在台北信義商圈特有的「空橋」設計，串聯該區內10多個百貨商場，也成為信義區逛街民眾不需等紅燈的熱門路徑，新光三越看準移動人潮趨勢，在A11館2樓陸續開幕佳佳甜品與敘思花藝，近期又再增加2間打卡店舖「OCEAN BOX」與「BONCHu」，主打休閒特色餐飲，約200元就能享受小食與片刻時光。

最近信義區最熱門的打卡點，非7米大的飄浮地球「蓋亞」莫屬！這顆Discovery與英國藝術家合作,的美麗星球，24小時都發出淡色的療癒光線，在白天跟夜晚各成一番景緻，許多民眾在經過時都忍不住跟它合照，也帶動IG美照熱潮。

而信義區空橋人潮則連年創下新高，今年起至6月底止，人流量已經達到400萬人次，新光三越也因應此波趨勢，在2樓空橋旁設計開放式外帶餐飲，現A11與A8共有7間店舖，包括名偵探柯南咖啡廳Detective Conan Café快閃店、PABLO半熟起司塔、gelato pique café creperie法式可麗餅、佳佳甜品與敘思花藝之外，近期又有2間網美名店到位。

▲新光三越空橋新店。（圖／記者蔡惠如攝、BONCHu官方粉絲團、新光三越提供）

▲炸魚配啤酒，食材強調在地化，又帶點歐式風格的悠閒。（圖／記者蔡惠如攝）

曾在 IG 引起風潮的「OCEAN BOX」，之前曾在華山快閃4個月，今（7／25）正式進駐A11 2樓空橋，其炸魚採用台灣竹筴魚、搭配威士忌製作的麵衣，與沙拉、沾醬跟薯片做成小點餐盒，且販售台虎精釀、金色三麥與柏克金生啤酒，滿滿台式風味，售價230元至320元不等。

▲新光三越空橋新店。（圖／記者蔡惠如攝、BONCHu官方粉絲團、新光三越提供）

▲新光三越空橋新店。（圖／記者蔡惠如攝、BONCHu官方粉絲團、新光三越提供）

▲新光三越空橋新店。（圖／記者蔡惠如攝、BONCHu官方粉絲團、新光三越提供）

▲OCEAN BOX店內裝潢採年輕風格，盒子則用中華民著國旗藍白紅3色發想。（圖／記者蔡惠如攝）

因漸層創意飲品爆紅的「BONCHu」創意鮮果茶飲也登場，推出新光三越聯名款飲品「火蘋果」果汁，並舉辦與蓋亞地球打卡活動，能以11元的優惠價購買飲料。

▲新光三越空橋新店。（圖／記者蔡惠如攝、BONCHu官方粉絲團、新光三越提供）

▲銷售第一名黃金葡萄柚綠，售價75元。（圖／新光三越提供）

新光三越從2016年起開始打造「空橋經濟」，將百貨格局往側邊延伸開展，讓民眾不只是「經過」百貨，還能隨時發現驚喜，吃小食休息一下，日後預計在A9館的空橋新店也將登場。

▲新光三越空橋新店。（圖／記者蔡惠如攝、BONCHu官方粉絲團、新光三越提供）

▲開幕期間推限時活動，與蓋亞地球打卡可以11元購買BONCHu指定飲品。（圖／新光三越提供）

關鍵字：

信義區, 空橋, 新光三越, OCEAN BOX, BONCHu
fashion.net

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