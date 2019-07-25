抽馬汀帶回家！Dr. Martens西門店開張　新鞋竟把車縫線變紅色

▲Dr. Martens西門店7／26開幕，龐克鞋領先全台販售。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

英國經典潮牌Dr. Martens（馬汀大夫）幾乎每人家中必備一雙，來台超過20年歷史，是屬於大家共同的回憶。現在Dr. Martens西門町門市特別還原80、90後的青春時光，不僅引進大頭貼拍貼機，也獨家在7月26日搶先開賣8月新品，並舉辦抽獎活動，最大獎是經典三孔鞋。

▲本季主打鞋款STUD PACK，NT$6,880。（圖／品牌提供）

Dr. Martens 秋冬新品的創意概念主軸依然主打另類、音樂與創新，以3大主題為靈感，推出許多獨特鞋款。西門町門市獨家搶先開賣的「STUD PACK」系列，以另類風格呈現，誇張的繫帶、金屬扣及方形金字塔尖飾釘，粗獷的白色手繪圍繞鞋緣，是此次的主打鞋款，兼具龐克和個性化設計，讓人不愛都難。

▲The Who Collaboration融入英國國旗元素，NT$5,880。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

「The Who Collaboration」多種經典鞋款都經過「The Who化」處理，在經典Smooth皮革上配上將象徵性三色箭靶標誌符號，鞋身的配色宛如一面英國國旗，更特別之處在於原本的黃色車線與標誌，都變成了可愛的紅色，不論是流蘇鞋或是經典八孔靴，都有極致魅力。

▲嬌小女最愛Quad Creepers厚底鞋，NT$6,880。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

嬌小的女孩們絕對不能錯過，全新「Quad Creepers」系列-Sidney creeper厚底鞋，比起一般高度增加了1.5倍，以柔順Polished Smooth皮革製成，鞋面上飾以編織交錯的圖樣與D型鞋帶環，再配上經典黃色車縫線與後跟標， 具有叛逆和可愛氣息。

▲本季重點防水鞋款URBAN PROTECTION，NT$7,980。（圖／品牌提供）

本季重點防水鞋款「URBAN PROTECTION」，不僅是品牌首次挑戰防水系列，更運用全新雙重熱封沿條創新技術，鞋身直接印製上「waterproof」字樣， 細緻程度超乎想像，勢必成為新一季亮點。慶祝 西門町門市開幕，並有拍照上傳社群網站抽1461鞋款的活動，詳情可上Dr. Martens Taiwan臉書粉絲團。

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